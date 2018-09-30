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كُتّاب وآراء
تراجع الطلب يخفض معاملات "كولورادو للصباغة"
هيمن الركود على قطاع الصباغة في السوق المغربي نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها من طرف المنعشين العقاريين بالمدن المغربية، وهو ما تسبب في تراجع رقم معاملات شركة كولورادو العاملة في هذا المجال الصناعي.
وأعلنت "كولورادو"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت رمز "COLORADO"، عن تسجيل تراجع بنسبة 9.9 في المائة في رقم معاملاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، ليستقر في حدود 254 مليون درهم مقابل 281 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأوردت الشركة في بياناتها المالية نصف السنوية أن النتيجة الصافية التي حققتها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 23.7 مليون درهم، عوض 34.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في ظل هيمنة حالة الركود التي يمر منها قطاع العقار في المغرب، حيث سجل تراجع في مبيعات الإسمنت مع نهاية يونيو 2018، إلى جانب انخفاض وتيرة بناء المشاريع السكنية من طرف المنعشين العقاريين.
وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن مسؤولي الشركة يحافظون على نوع من التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من هذا العام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أما المنتوج فيبقى الأفضل جودة لكن يجب إعادة دراسة التوزيع و الثمن و تثمين العلامة من قبيل إحتضان فرق رياضية و العمل الخيري.