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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع الطلب يخفض معاملات "كولورادو للصباغة"

تراجع الطلب يخفض معاملات "كولورادو للصباغة"

تراجع الطلب يخفض معاملات "كولورادو للصباغة"
هسبريس – محمد لديب
الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:58

هيمن الركود على قطاع الصباغة في السوق المغربي نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها من طرف المنعشين العقاريين بالمدن المغربية، وهو ما تسبب في تراجع رقم معاملات شركة كولورادو العاملة في هذا المجال الصناعي.

وأعلنت "كولورادو"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت رمز "COLORADO"، عن تسجيل تراجع بنسبة 9.9 في المائة في رقم معاملاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، ليستقر في حدود 254 مليون درهم مقابل 281 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوردت الشركة في بياناتها المالية نصف السنوية أن النتيجة الصافية التي حققتها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 23.7 مليون درهم، عوض 34.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع في ظل هيمنة حالة الركود التي يمر منها قطاع العقار في المغرب، حيث سجل تراجع في مبيعات الإسمنت مع نهاية يونيو 2018، إلى جانب انخفاض وتيرة بناء المشاريع السكنية من طرف المنعشين العقاريين.

وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن مسؤولي الشركة يحافظون على نوع من التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من هذا العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - m.m الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:31
تراجع في مبيعات الاسمنت و الصباغة راه سبابوا المنعشين العقاريين لي باغين يربحوا بزاف دون اخد بعين الاعتبار القدرة الشراءية للمواطن واش واحد يخدم حياتوا كلها غير باش يخلص الدار اوا باش يقري لوليدات وباش يسافر واما السيارة مايحلمش بها اوا بناقص من الدار لواحد يعيش حياتوا وخا يبقا غير فالكرا وميحرمش راسوا ويضيع حياتوا باش يرضي طمع المنعشين العقاريين
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2 - abdou الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:57
هي أسباب ظاهرة منها المنافسة القوية من شركات صغيرة ..يجعل الفارق في هامش الربح بين الشركات أكثر إلحاحا..فالشركات الصغرى لها تحملات قليلة مقارنة كولورادو وشركات أخرى
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3 - abdou الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:57
هي أسباب ظاهرة منها المنافسة القوية من شركات صغيرة ..يجعل الفارق في هامش الربح بين الشركات أكثر إلحاحا..فالشركات الصغرى لها تحملات قليلة مقارنة كولورادو وشركات أخرى
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4 - التازي الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:03
تراجع كولورادو هو دخول منافسين و كذلك فشل كولورادو في إدارة رأسمالها البشري و إنتقال العديد من أطرها لشركات منافسة.
أما المنتوج فيبقى الأفضل جودة لكن يجب إعادة دراسة التوزيع و الثمن و تثمين العلامة من قبيل إحتضان فرق رياضية و العمل الخيري.
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