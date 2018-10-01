"مازن" تساهم في معاهد مهن الطاقات المتجددة

هسبريس من الرباط

وافقت وزارة الاقتصاد والمالية للوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة "معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، التي عُهد لها تكوين الطلبة واليد العاملة لمواكبة تطور مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب.

ووفق القرار الصادر عن الوزارة، تضمنه العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن مازن ستساهم بحوالي 20 في المائة في الشركة التي أحدثتها كل من فيدرالية الصناعات الحديدية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية واتفاقية التدبير المفوض لمعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي توجد في كل من وجدة وطنجة وورززات، التي وقعت منذ أربع سنوات بين الفيدراليتين والوكالة المغربية للطاقية الشمسية والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وتبلغ الاستثمارات المرصودة لهذه المعاهد حوالي 285 مليون درهم، وتهدف إلى وضع آلية للتكوين المهني والتكوين المستمر تتلاءم مع حاجيات المقاولات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في قطاع الطاقات المتجددة وأخرى مرتبطة بالنجاعة الطاقية.

وستواكب هذه المعاهد تطوير مشاريع الطاقات المتجددة التي تهدف إلى تلبية الحاجيات المتنامية للمغرب من الطاقة، ويعول عليها أن تكون مرجعاً إقليمياً من حيث التكوين وفضاءً تكنولوجياً يمكن من تكوين طلبة جدد، بالإضافة إلى تأمين تكوين مستمر لفائدة المهنيين من أجل الاستجابة للحاجيات من الكفاءات لفائدة المقاولات التي تنشط في هذا القطاع.

جدير بالذكر أن الإذن لمؤسسات الدولة باقتناء حصص في شركات أخرى يتم بناءً على القانون 39.89، حيث ينص على أنه لا يجوز تحت طائلة البطلان لمنشأة عامة أن تساهم في منشأة خاصة إلا إذا أذن في ذلك بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص مع تبيان الأسباب.