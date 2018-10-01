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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب

الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب

الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:00

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المقاولات المغربية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019، لتدارك وضعٍ يقول الاتحاد العام لأرباب العمل إنه ليس في صالح النسيج المقاولاتي في المملكة بسبب مواجهته لعدد من المشاكل المستعصية.

وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال كلمة ألقاها في الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح"، إن الحكومة ستسن سياسة جبائية جديدة وتدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.

وشدد الوزير على أن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، مورداً أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة سيتضمن تدابير جديدة لتطوير القطاع المالي. كما تعهد بالعمل على تسهيل إجراءات ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى مصادر التمويل.

وستعمل الحكومة، حسب بنشعبون، على إصلاح صناديق الضمان عبر تقليصها من 12 صندوقاً إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الأول مسؤولاً عن تمويل الخزينة، فيما الثاني سيخصص للاستثمار، إضافة إلى إحداث "سمول بيزنيس أكت" يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.

وقال الوزير، أمام المشاركين في الجامعة الصيفية، إن تسريع وتيرة النمو يرتكز على ثلاث رافعات أساسية؛ وهي أداء الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة إلى المقاولات والأبناك.

وتعد "آجال الأداء" من أكبر المشاكل التي تعاني منها المقاولات المغربية، وتعني تأخر المؤسسات العمومية في سداد فواتير المقاولات التي تقوم بخدمات لها، ولطالما دعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حفز المؤسسات العمومية على أداء ما في ذمتها لتفادي إفلاس المقاولات.

وقد طغا على كلمات المسؤولين الحكوميين في هذه الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على رأسهم سعد الدين العثماني ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، خطاب يدعو إلى البعد عن النظرة المتشائمة والدعوة إلى التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتكييف النسيج الاقتصادي مع التحولات الدولية، وتحفيز التنمية البشرية.

وخلال يومين من الجامعة الصيفية، ناقش المشاركون من كبار المسؤولين والاقتصاديين من المغرب وخارجه سُبل وآليات تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الاستثمار وتشجيع النسيج المقاولاتي، ودعوا إلى اعتماد نموذج جديد للتنمية يقوم على إستراتيجية تجمع بين تطوير السوق الداخلية وتكامل الأسواق الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ولد فشوش الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:15
داءما الاسراع وتوفير الوعيد في لا شيء . علا فكرة اين وصلت فكرة توفير مليون منصب شغل اللتي اعلنتا عنها من قبل ام انها كدبت ابريل هههه
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2 - وداع الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:26
على من تضحكون، لقد طفح الكيل وسئمنا الوعود الكاذبة
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7
3 - abdellatif الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:32
بكل اختصار،لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ،فمن الواجب رفع القدرة الشراءية للمواطنين....
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7
4 - شمقمق الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:35
نفس الاسطونة لازلنا نسمعها مند 60 سنة ولا شيء تغير حتى ان الاسطونات تغيرت من اسطوانة كبيرة الى شريط صغير تم اسطوانة cd الى كارت مموار وحكوماتنا المتعاقبة لم يتغيروا .الله يهديكم بنادم راه عاق تغير تيبدا بتقديم استقالاتكم وحل جميع الاحزاب وتسير البلاد بحكومة تكنوقراط بكفاءات عالية منتخبة من الشعب
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9
5 - من المغرب الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:49
الذي ارى ان النساء المسكينات يعملن طوال اليوم وازواجهم في المقاهي وفي مواقع التواصل الاجتماعي يتذمرون علينا .
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6 - حسن. ق الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:50
عن أي إجراءات و عن اي نمو تتحدث هذه الحكومة... إذا كان ثلث المغاربة ينتحر أو يغرق أو يتقرقب او يقبع داخل السجون ... و ثلث يتدور جوع و عطش... و نصف الثلث يعيش على فتات نصف الثلث المتبقي و هذا الأخير هو الثلث الناجي في وطني ... يأكل خيرات البلاد و يكدس الثروة... و هو الذي تنطبق عليه كل تلك العبارات الرنانة.. : من نمودج مغربي و تنمية مستدلمة و تنمية بشرية... فاللهم هذا منكر
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1
7 - Simmo الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 09:54
لم نعد نثق في تصريحاتكم الكاذبة .33 حكومة منذ الاستقلال ولم نجد أي تقدم بل نختلف المراتب الأخيرة في التنمية البشرية همكم الوحيد هي مصالحكم ومصالح عائلتكم.افتحوا الحدود لطلب اللجوء الإنساني
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0
8 - حمزة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 10:00
هذا يسمى اجترار ودرسناه في الإبتدائي لأنكم لم تأتوا بجديد فهذا فقط إعادة لما قاله الملك في خطابه السابق لا جديد يذكر ولن تغيروا شيئا مادامت الدكاكين السياسية تتصارع في ما بينها المهم الله إرزقنا شي فونطوم نقطعوا بيه البحر
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9 - مغربي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 10:03
كيف يمكن تنمية اقتصاد المغربي مع غياب البنية التحتية اهمها الطرق و السكك الحديدية ف الفساد و السرقة من المال العام جعل الحكومة تعتمد على سياسة الترقيع من اجل اقناع الشعب انها تعمل
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