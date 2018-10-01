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كُتّاب وآراء
"التجاري وفا" يتوج بجائزة المسؤولية الاجتماعية
حصلت مجموعة "التجاري وفا بنك" على جائزة "أفضل أداء للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2018"، للسنة الثانية على التوالي من قبل Vigeo Eiris، كجزء من تقييمها السنوي للشركات المدرجة في البورصة.
ويحتوي نظام هذا التصنيف على أكثر من عشرين معيارا وحوالي 300 مؤشر في ستة مجالات ضمن المسؤولية الاجتماعية؛ وتتمثل في احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الموارد البشرية، وحماية البيئة، والأخلاقيات في مجال الأعمال، ثم فعالية واستقلالية الحكامة؛ فضلا عن الالتزام بتنمية المناطق التي تحتضن الأنشطة.
وتمكن "التجاري وفا بنك" من الحصول على أعلى الدرجات في السوق المالية، خاصة في ما يتعلق بالمعايير التالية: "المعلومات المسؤولة تجاه الزبناء"، "عدم التمييز"؛ مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي للمنتجات والخدمات في مناطق النشاط.
وقالت المجموعة في بيان صحافي إن هذه الجوائز اعتراف بالتزامها المستمر تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقدرتها على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة في إستراتيجية التدبير لديها.