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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يستعد لإطلاق طلبات عروض دولية في مشروع الغاز الطبيعي

المغرب يستعد لإطلاق طلبات عروض دولية في مشروع الغاز الطبيعي

المغرب يستعد لإطلاق طلبات عروض دولية في مشروع الغاز الطبيعي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:00

بعد المنحة التي قدّمتها وكالة التنمية والتجارة الأمريكية إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تمويل دراسة جدوى حول إمكانية تطوير محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال ومنشأة لإعادة تحويل الغاز مرتبطة بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، يستعد المغرب لإطلاق طلبات عروض دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار من أجل الشروع في تنفيذ مشروع ضخم بمنطقة الجرف الأصفر.

وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الوزارة تقوم بوضع الترتيبات التقنية والمالية والتجارية والقانونية من أجل إطلاق طلبات العروض، لافتا إلى أن عشرات الشركات العالمية الفاعلة في قطاع الغاز أبدت اهتمامها بالموضوع.

وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قطاع الغاز في المغرب يشهد تطورا لافتا، خصوصا مع مستجدات الاستكشافات الغازية في البلاد ومشروع أنبوب الغاز ما بين الجزائر والمغرب وإسبانيا، والذي سيتحول إلى المغرب ابتداء من سنة 2021، بالإضافة إلى الشراكة المغربية النيجيرية بخصوص إنشاء خط أنابيب الغاز بين الرباط وأبوجا.

وأوضح رباح أن دراسة الجدوى المعمقة تهدف إلى الوقوف على سوق الغاز بصفة عامة في المغرب، انطلاقا من التخزين والتوزيع والنقل وكيفية إنشاء خط الأنابيب والشركات التي ستشرف على المشروع.

ويُرتقب أن يشرع المغرب قريباً في تعويض "الفيول" بالغاز، وقال رباح إن توجه المغرب خلال سنة 2030 يهدف إلى الوصول إلى نسبة 50 في المائة من الطاقات المتجددة و50 في المائة من "الشاربون" والغاز، وأكد أن هذا الأخير سيسهم مستقبلاً في إنتاج الكهرباء بشكل كبير، خصوصا مع تطور سوق القطاع في المملكة.

وتتنافس كبريات الشركات، خصوصا من روسيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا والسعودية واليابان وقطر والإمارات، من أجل الظفر بمشروع بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية، بالإضافة إلى محطات التخزين وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد أنبوب للغاز بطول 400 كيلومتر، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وربطه بشبكة أنبوب الغاز الجزائري المتجه نحو الأسواق الأوروبية، الذي يُسمى Maghreb Europe Gas Pipeline.

وسيُبنى المشروع، وفق الدراسات الفنية والهندسية والجيوفيزيائية، على بعد 3 كيلومترات من ميناء الجرف الأصفر الصناعي جنوب الدار البيضاء على مساحة 100 هكتار. ويتكون المشروع من خمسة أجزاء تشمل بناء أرصفة داخل البحر لاستقبال السفن المحملة بالغاز، وتجهيزات أخرى على اليابسة للنشاطات الصناعية والتخزين.

ويهدف المغرب، من خلال هذه المشاريع الطاقية، إلى الاستجابة لتزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع الصناعي والعمراني والسياحي والزراعي، وربط شبكة الغاز المغربي بتلك الأوروبية.

وسبق لمكتب دراسات أمريكي متخصص أكد أن مشروع الغاز المغربي سيكون "أحد أكبر برامج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز المسيل في شمال أفريقيا وغرب المتوسط"، مبرزا أنه سيعتمد تقنيات حديثة في مجال تخزين الغاز وتصنيعه وتسييله، وتحويله إلى طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة وبكلفة إنتاج تراعي الجانبين الاقتصادي والتنافسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الله يكمل بالخير الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:16
اللهم زد اللهم بارك من المغرب لنجيريا زوين الله يسهل لما فيه خير للبلاد والعباد
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67
2 - الصامت الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:17
وماذا بعد؟ اذن يجب تعويض المعطلين الشباب بمال هذه الثروة الطبيعية. (شوماج)
المال موجود=شوماج موجود
وكفى......
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23
3 - loubna fes الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:17
هنيئا أيها المغاربة سوف تصبحون اغنياء مثل قطر و الامارات. افرحوا و غنوا
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-43
4 - ولد البﻻد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:22
اللهم بارك....اللهم بارك....اللهم بارك
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48
5 - بوحلة ستي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:24
وهل لنا الحق نحن المجتمع المغربي في الإستفادة من هذه الثروات الطبيعية أم أننا كما العادة خارج الحسابات ؟؟؟؟؟؟؟ حلل وناقش ؟؟
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43
6 - SLIM الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:24
المغرب يشري الحوت في البحر !!!!!!!
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6
7 - عملة الزمان الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:25
محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال ومنشأة لإعادة تحويل الغاز مرتبطة بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي،
قراو مزيان والسلام
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22
8 - لمبوط الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:26
هل وحد الطلب على شي جوج بوطات كبار وحدة لدوش وحدة لطياب بشي 20 درهم بجوج
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8
9 - miskin الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:26
وما محل الشعبي المغربي من هذه المشاريع الكبرى للغاز الطبيعي هل لديه حصته أم خبز الدار يا كلو البراني
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14
10 - اين الثروة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:28
الخير موجود فالبلاد و ما عرفنا فين تايمشي.. كيف ما قال الملك في خطابه. اين الثروة ؟!!
المرجو من الحكومة نشر قانون ميزانية سنة 2018 في الجريدة الرسمية و نشر تقرير المجلس الاعلى للحسابات لمدى احترام قانون الميزانية.
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13
11 - أيمن الرباطي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:28
السلام عليكم
ماتفرحوش بزاف واخا يكتاشفوا الغاز ويزيدو معاه البيترول كولشي غادي يمشي فين مشا الفوسفاط عقود وهما يبيعوا فيه.
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10
12 - أين ثروة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:32
إلى أين تذهب هاته الأموال يا ترى ؟؟ ؟ ؟ ؟ أموال غاز و مناجم و فوسفاط و ثروات بحرية ؟ ؟ ؟ نحن نقرأ الأرقام فقط ولكن أين تذهب أين الثروة؟ ؟ ؟ ؟
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11
13 - مغربي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:33
ما هو مقابل المنحة الأمريكية 4.5 مليار دولار , رقم خيالي و مستحيل أنه مجاني
أكيد أن امريكا ستجني من ورائه المليارات بلإضافة إلى مكاسب ربما سياسية ؟
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2
14 - ذ.إدريس جاية الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:34
وا فرحي يا موكى بلارج كيشطح , ما استفاده المغاربة من الفوسفاط وجوج بحورة والكتامية , سيستفيده من الغاز , الغاز سيغزوا أوروبا وتخزن أمواله هناك , والرباح الله , ولك الله يا وطني .
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4
15 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:34
اللهم بارك وانعم - عين الحسود فيها عود . بما قل ودل .

أبو حفصــ* عكاشة *ــــــــــة٠
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6
16 - dak الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:40
فاش نلقاو شي دولة إفريقية مطفراه من الغاز أو البيترول حتى حنا غادي نطفروه
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0
17 - المنصوري الرباط الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:40
اتظرو زيادات جديده في ثمن لمحروقات وبطكاز انه وعد وعهد من حزب بنكران في نسخته 1و2 حوالي 6 مليون مغربي دخلهم لايتجاوز 1200درهم الى 10الاف درهم منهم عمال متقاعدين صغار الموظفين هنا استتني بعض الموظفين متزوجين بموظفات او عاملات او فراشا وسعليا وسكان لبراريك لقزديريه لهم ضوبل صولد عاد لبريكولات الاسبوعيه وشهريه دخول لسبته المحتله لتبضع بارخص الاثمان وتبيع لموظفات معه او داخل الادرات ومحاكم يعني مظبرين تعليقي حول من يطالب بزيادات في اجور وبريمات وتعويضات الموظفين ويوجد حوالي 17مليون مغربي وشباب بدون عمل او وظيفه ولم تتم زياده في الاحور حكومتن المقرقره تستغبي وتستحمر المغاربه وترفع اثمان لغزوال نقل طريق سيار لكهرماء وكل لمواد لغداءيه الى 20ضعف لتضمن فاتورات زياده في الاجور مثل ماقام به بنكران حين حدف لمقاصه وزاد في دعاير واشطر لماء ومكهرباء وزاد 3دراهم في ثمن لغزوال وزاد 18درهم عن كل 79كلم في ثمن طريق حدف ملصقات فنيط زاد في ثوقيت صيفي زاد 25درهم استخلاص فتيط وغير تلك ملاير لجيبه وجيب وزراءه وخليته وعشيقاتهم واغنى تبيعاته واتباع بلوظاءف تعينات مشاريع
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-1
18 - الهواري عبدالله الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:41
وماذا سنستفيد نحن الشعب الفقير الضعيف،والمحتاج لكل درهم،أم سيكون الضياع والتفرج على خيرات البلاد وهي تنهب كما العادة.
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19 - كتامي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:57
مجرد مسكنات و مهدئات لشعب الساخط على الوضعية.
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0
20 - محمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 21:00
احذروا تعليقات و أفكار الذين لا يرون في المغرب الحبيب الا بقرة حلوبا أو كعكة ينبغي أن يحصلوا على نصيبهم منها . لا هم لهم سوى طلب الدراهم من البلد دون أن يقدموا لأمتهم شيء.. أفكارهم عفنة و قلوبهم ممتلئة حقدا . لا نريد أ، نكون أغنياء نريد فقط أن نعيش بكرامة نريد علاج في المستشفيات و تغطية صحية و نريد أيضا أن نحضى بفرص حقيقية لكي نقدم لوطننا شيئا . لا نريد أن نكون سلبيين.
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21 - متتبع الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 21:03
الى كل المتشائمين .عوض ان تطلبوا الخير تجلدون ذاتكم. ذلك ديدن الفاشلين دائما.انه مرض نفسي يقتل صاحبه بموت بطيء.يا للعار.
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