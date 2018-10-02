الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو

هسبريس - و.م .ع

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0.38 في المائة مقارنة مع الدولار وانخفض بـ 0.18 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 20 و26 شتنبر 2018.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة بخصوص مؤشراته الأسبوعية، أنه لم تتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 شتنبر الجاري، أي عملية للبيع في سوق العملات.

وأشارت المؤشرات الأسبوعية للبنك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ إلى غاية 21 شتنبر 225.4 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، في الوقت الذي سجلت فيه تراجعا على أساس سنوي بنسبة 1.3 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 74.8 مليار درهم، من بينها 72 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.8 مليار درهم مخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرز البنك أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2.26 في المائة، فيما انتقل حجم المتوسط للمبادلات من 4.4 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم، مشيرا إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 26 شتنبر (تاريخ قيمة 27 شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أنه برسم الفترة ما بين 20 إلى 26 شتنبر الجاري، سجل مؤشر (مازي) انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 8.6 في المائة، مشيرا إلى أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى زيادة في المؤشرات القطاعية لـ "التشييد ومواد البناء" بـ 4.8 في المائة، و"الأبناك" (2.4 في المئة)، و"العقارات" (2.3 في المائة)، و"الاتصالات" (0.9 في المئة). وبالمقابل سجل قطاع "الصناعات الغذائية" تراجعا بنسبة 2.2 في المائة.

وفي ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد أوضح المصدر ذاته أنه بلغ 502.6 مليون درهم مقابل 395.6 مليون درهم في الأسبوع السابق، مشيرا إلى أن 94.3 في المائة من الحجم المتبادل تحقق على مستوى السوق المركزي مع مبلغ يومي بلغ في المتوسط 94.8 مليون درهم.