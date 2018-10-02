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كُتّاب وآراء
عصامي يستعرض الحصيلة المالية لـ"أمنية بنك"
عبر عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لأمنية بنك، عن تفاؤله بالنتائج المالية نصف السنوية التي حققها المصرف التشاركي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال عصامي، في ندوة صحافية عقدها مساء الإثنين لتقديم الحصيلة المالية لمصرف أمنية بنك، إن "الإقبال على المنتجات المصرفية التشاركية كان لافتا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري".
وأضاف رئيس المجلس المديري للمصرف التشاركي أن "حصيلة أمنية بنك خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت مليار درهم، وتم رصد 524 مليون درهم للتمويلات، و228 مليون درهم كودائع"، ليحقق بذلك البنك التشاركي ناتجا بنكيا خاصا قدر بنحو 5 ملايين درهم في النصف الأول من سنة 2018.
وأوضح عصامي أن "مصرف أمنية بنك يعتبر أول بنك تشاركي بالمغرب"، موردا أنه "شرع في نشاطه في شهر مايو 2017، ويتوفر على شبكة وكالات بلغ عددها اليوم 20 وكالة، موزعة على 15 مدينة عبر التراب الوطني، تقدم مجموعة منتجات وخدمات بنكية شاملة، مع توجه رقمي مؤكد ومتطور".
وأضاف المتحدث أن "هذا النشاط تحقق عن طريق استثمارات هامة ناهزت 300 مليون درهم، وخصوصا بفضل موارد بشرية مؤهلة بفضل التكوين في مجال المالية التشاركية"، كاشفا أن "أمنية بنك يشغل 144 موظفا حتى نهاية شهر يونيو، مع برنامج توسيعي لشبكة وكالاته المنتظر أن يصل عددها إلى 30 في المدى القصير".
وأفاد عبد الصمد عصامي بأن أمنية بنك، وبعد سنة من النشاط، "استطاع أن يحظى باهتمام وثقة المواطنين الذين يختارونه كبنك رئيسي بشكل متزايد، ويعهدون إليه بتسيير جميع عملياتهم البنكية؛ ما يؤكد تموقعه كبنك مرجعي شامل".