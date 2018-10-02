عمور يبدي انشراحه بالأرباح القياسية لشركة أليانس

هسبريس – محمد لديب

بدت السعادة على محيا أحمد عمور، المدير العام لشركة "أليانس للتطوير العقاري في المغرب"، وهو يعلن أمام كبار المحللين الماليين ارتفاعا كبيرا في الأرباح الصافية للمجموعة العقارية التي يشرف على إدارتها، فاقت نسبته 250 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأجمع المسؤولون في المجموعة العقارية، التي نجح عمور في إخراجها من الأزمة الخانقة التي كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس قبل سنوات، على أن هذه النتائج فاقت كل التوقعات.

البيانات المالية نصف السنوية التي كشفها أحمد عمور بينت تسجيل المجموعة لأرباح قياسية، انتقلت من 32 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 112 مليون درهم مع متم النصف الثاني من سنة 2018.

وعرف رقم معاملات المجموعة تحسنا ملحوظا مقارنة مع نهاية يونيو 2017، إذ حقق نموا بنسبة 17 في المائة بعدما ارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية إلى 1.8 مليارات درهم، عوض 1.5 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الفارطة.

وعزا عمور تمكن مجموعة "أليانس" من تحقيق هذا الأداء إلى الدينامية التي شهدتها جل أنشطتها، إلى جانب التقليص الملحوظ لتكاليف التشغيل التي انخفضت بنسبة 30 في المائة، تماشيا مع التوقعات ونتيجة لترشيد تكاليف الإنتاج والحد من تكاليف التشغيل.

وارتفعت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة أليانس بنسبة 136 في المائة، لتنتقل من 52 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2017 إلى 123 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الجاري .

وانخفض صافي الدين المالي للمجموعة بنسبة 25 في المائة، متراجعا من 4 ملايير درهم في 30 يونيو 2017 إلى 3 ملايير درهم خلال منتصف العام الجاري.

وقال عمور إنه اعتبارا من 30 يونيو 2018 تمت إعادة جدولة 1.9 مليارات درهم، تشمل الديون الخاصة المتبقية في نهاية المرحلة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل توسيع أعمالها.

وقام المجلس الإداري لمجموعة "أليانس" خلال الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 28 شتنبر 2018 بالمصادقة على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون درهم من قبل المساهم المرجعي علمي لزرق.

وترتكز الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجموعة أليانس على نموذج تنموي جديد من شأنه أن يمكنها من ضمان ربحية مستدامة.

ويعتمد هذا النموذج مجموعة من المحاور، أبرزها ملاءمة العروض التي تقترحها المجموعة مع ميزانية الأسر المغربية، لاسيما من خلال إطلاق برامج الإسكان للطبقة الوسطى، وأيضا عبر تقوية أنشطة التجزئات السكنية، بالإضافة إلى توطيد أقدام المجموعة في إفريقيا جنوب الصحراء وتطوير وتحسين جميع مستويات الخدمات.

وتواصل "أليانس" إنجاز مشاريعها في العديد من الدول الإفريقية الغربية، ككوت ديفوار، حيث يرتقب أن تسلم مشاريعها في الآجال المتفق عليها مع الجهات المعنية.