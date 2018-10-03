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الرئيسية | مال وأعمال | "التجاري وفا" يعين بدر عليوة على رأس "وفا سلف"

"التجاري وفا" يعين بدر عليوة على رأس "وفا سلف"

"التجاري وفا" يعين بدر عليوة على رأس "وفا سلف"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 08:41

أعلنت مجموعة "التجاري وفا بنك" تعيين بدر عليوة في منصب رئيس مجلس إدارة شركة "وفا سلف"، خلفا للرئيسة التنفيذية السابقة ليلى مامو، التي ستغادر إلى مهام جديدة في المجموعة الفرنسية "القرض الفلاحي لتمويل المستهلك"، الذي يعتبر أحد أهم المساهمين في شركة "وفا سلف"، إلى جانب مجموعة "التجاري وفا بنك".

وتخرج بدر عليوة من مدرسة البوليتكنيك، ومدرسة الطرق والقناطر الباريسية، وكان يشغل منصب مدير تنفيذي مكلف ببنك الخواص، وعضو لجنة الإدارة والتنسيق بالمجموعة المصرفية التجاري وفا بنك.

وولج عليوة غرفة أسواق السندات والعملات بالتجاري سنة 2004، قبل أن يعين سنة 2008 مديرا عاما لفرع Wafa Gestion المتخصصة في تدبير وإدارة أصول المجموعة؛ وهو المنصب الذي استمر في شغله إلى غاية سنة 2015، إذ أنيطت به مهمة تسيير "بنك الخواص".

وستتولى ليلى مامو، التي قضت سنوات على رأس "وفا سلف"، منصب مديرة الفروع والمساهمات، وهي المسؤولية التي تغطي مجموعة من الدول الأوربية، كما ستشغل منصب عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة؛ فضلا عن عضويتها في مجلس الرقابة لـ "وفا سلف"، وفي مختلف الهيئات الرقابية للشركة، ممثلة لمجموعة "القرض الفلاحي لتمويل المستهلك".

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