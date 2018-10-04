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الرئيسية | مال وأعمال | تزايد الطلب يرفع أرباح شركات قروض الاستهلاك

تزايد الطلب يرفع أرباح شركات قروض الاستهلاك

تزايد الطلب يرفع أرباح شركات قروض الاستهلاك
هسبريس – محمد لديب
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 06:36

ارتفعت نسبة فائدة القروض الموجهة إلى الأفراد بنحو 31 نقطة أساس، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، حيث تؤكد البيانات الصادرة عن القطاع أن معدل نسبة الفائدة لكافة أنواع القروض انتقل من 5.78 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 6.09 في المائة في الفصل الثاني من 2018.

وسجلت البيانات الرسمية زيادة في معدل نسبة فائدة القروض الاستهلاكية، والتي انتقلت من 6.40 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى 6.57 في المائة في الفصل الثاني.

وارتفع معدل فوائد القروض الموجهة إلى تمويل عمليات اقتناء العقارات، والتي انتقلت من 5.26 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 5.46 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2018.

ويربط المحللون هذا الارتفاع في نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة إلى الأفراد بانتعاش احتياطي المصارف المغربية من السيولة، الناتجة أصلا على اتباعها لمعايير وشروط أكثر صرامة في منح القروض، والارتفاع النسبي الطلب من طرف المستهلكين.

وشرعت البنوك في تطبيق شروط جديدة صارمة على زبنائها في المدن المغربية، خاصة بالنسبة إلى عمليات تمويل القروض الموجهة إلى اقتناء العقارات والسيارات وقروض الاستهلاك.

أمام هذه الوضعية، يقول المحللون، لم تتردد المصارف في تطبيق نسب فوائد أعلى على منتجاتها وخدماتها المخصصة للأفراد، مقابل تخفيض فوائد القروض الموجهة إلى المقاولات.

وهكذا، فقد انخفضت نسبة الفوائد على القروض المخصصة للمقاولات من 5.28 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى 5.14 في المائة في الفصل الثاني من السنة نفسها.

كما شهدت فوائد القروض الموجهة إلى المقاولات الصغيرة والناشئة تراجعا إلى 5.78 في المائة متراجعة بنحو 31 نقطة أساس، بينما تراجعت بنحو 3 نقط بالنسبة إلى المقاولات الكبرى.

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