"الضحى" تقلص من التأثير السلبي لأزمة العقار

هسبريس - محمد لديب

أثّرت الأزمة التي يمر منها القطاع العقاري بالمغرب منذ مدة، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ بداية 2018، على الأداء العام لمجموعة الضحى.

وقد كشفت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة العقارية، الأربعاء، عن تراجع مبيعاتها بنسبة 24 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وقالت مجموعة الضحى إنها تمكنت، بفضل جهودها لتحسين التكاليف الثابتة والتحكم في التكاليف التشغيلية، من تحقيق مستوى من هامش الأرباح التشغيلية بنسبة 18 في المائة على الرغم من الانكماش المسجل في رقم المعاملات.

وسجلت أنها حافظت على مستوى ربحيتها في النصف الأول من السنة، مع تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت 415 مليون درهم؛ وهو ما يعني هامش ربح صافي بلغ نسبة 16 في المائة.

وأكدت المجموعة، في بيانها المالي، تراجع مبيعاتها بنحو 1219 وحدة سكنية، بعد أن استقرت في مستوى 4770 وحدة خلال النصف الأول من 2018، وتهم بالأساس فئة السكن الاقتصادي والمتوسط بنحو 4265 وحدة والسكن الفاخر بنحو 505 من الوحدات.

وبلغت المبيعات النهائية للمجموعة العقارية ما يناهز 5620 وحدة؛ ضمنها 5162 في فئة السكن الاقتصادي والمتوسط، و458 في فئة المساكن الفاخرة. كما أن الفريق المسير للشركة قام، خلال النصف الأول من 2018، بإعادة هيكلة بعض مشاريعها بتزامن مع الظرفية الصعبة للقطاع العقاري؛ وهو أدى إلى تسجيل انخفاض في رقم المعاملات نسبته 15 في المائة، ليصل إلى 2.5 مليار درهم.