24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأساتذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية
- بنجلون يتجه إلى الصين لتفادي تأثيرات الأزمة
- الجرائم الإلكترونية تعيد قضاة المملكة إلى التكوين
- مستخدم مطرود يشكو مضايقات شركة "كوكا كولا"
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
الرباط توافق رسميا على دعوة كولر استئناف "مفاوضات الصحراء" (5.00)
- أمريكا تفتح "قرعة الهجرة" في وجه المغاربة .. وهذه شروط المشاركة - (80)
- موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية - (71)
- هولندا تتودد إلى المغرب بدعوة الوزير أوجار إلى زيارة أمستردام - (63)
- المغرب يتهم هولندا بمس سيادته بعد عرض تقرير الريف في لاهاي - (49)
- مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجموعة "ساتيام" تراهن على تحقيق أرباح مستدامة
قالت مجموعة "ساتيام"، التابعة لمجموعة الملياردير المغربي عثمان بنجلون، إن رقم معاملاتها نصف السنوي للعام الجاري ارتفع بنسبة مريحة بلغت 6 في المائة، بعد بلوغه مستوى ناهز 294 مليون درهم.
وربطت المجموعة هذه النتيجة بالأداء الجيد لكل من قطاعي نقل الموظفين والنقل بين المدن. أما بالنسبة لارتفاع إيرادات التشغيل فقد عزته الشركة في بلاغ لها إلى نمو النشاط المالي للمجموعة، بالإضافة إلى التحكم الجيد في نفقات التشغيل والاستغلال.
وأوضحت المجموعة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت اسم CTM، أن أرباحها التشغيلية للفترة نفسها بلغت 24 مليون درهم، مقابل 23 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وارتفع هامش أرباح شركة "ستيام" في الفترة المتراوحة ما بين يناير ويونيو 2018 بنسبة 8.2 في المائة، بينما بلغت حصتها من الأرباح الصافية 18.8 ملايين درهم، عوض 16.2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 16 في المائة.
وربط المسؤولون هذه الزيادة المسجلة في النتائج المالية للشركة بمواصلة الاهتمام بتقوية نشاطاتها في قطاع النقل، وهو ما انعكس إيجابا على الأرباح الموطدة قبل احتساب الضرائب، التي بلغت 84 مليون درهم، مؤكدين عزم المجموعة على العمل من أجل تحقيق أرباح مستدامة.