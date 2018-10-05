مجموعة "ساتيام" تراهن على تحقيق أرباح مستدامة

هسبريس من الدار البيضاء

قالت مجموعة "ساتيام"، التابعة لمجموعة الملياردير المغربي عثمان بنجلون، إن رقم معاملاتها نصف السنوي للعام الجاري ارتفع بنسبة مريحة بلغت 6 في المائة، بعد بلوغه مستوى ناهز 294 مليون درهم.

وربطت المجموعة هذه النتيجة بالأداء الجيد لكل من قطاعي نقل الموظفين والنقل بين المدن. أما بالنسبة لارتفاع إيرادات التشغيل فقد عزته الشركة في بلاغ لها إلى نمو النشاط المالي للمجموعة، بالإضافة إلى التحكم الجيد في نفقات التشغيل والاستغلال.

وأوضحت المجموعة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت اسم CTM، أن أرباحها التشغيلية للفترة نفسها بلغت 24 مليون درهم، مقابل 23 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وارتفع هامش أرباح شركة "ستيام" في الفترة المتراوحة ما بين يناير ويونيو 2018 بنسبة 8.2 في المائة، بينما بلغت حصتها من الأرباح الصافية 18.8 ملايين درهم، عوض 16.2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 16 في المائة.

وربط المسؤولون هذه الزيادة المسجلة في النتائج المالية للشركة بمواصلة الاهتمام بتقوية نشاطاتها في قطاع النقل، وهو ما انعكس إيجابا على الأرباح الموطدة قبل احتساب الضرائب، التي بلغت 84 مليون درهم، مؤكدين عزم المجموعة على العمل من أجل تحقيق أرباح مستدامة.