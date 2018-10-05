"أورنج المغرب" تحرز جائزة أسرع شبكة أنترنيت

هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)

انتزعت شركة "أورنج المغرب" صدارة أسرع الشبكات في المغرب في تصنيف تطبيق "Speedtest Ookla"، الرائد العالمي في قياس أداء الشبكات.

وقال محمد بنيس، مدير التخطيط والهندسة في شركة "أورنج المغرب"، إن "هذا التتويج يأتي بعد أن كانت أورنج سبّاقة إلى إطلاق 4G و+4G في المغرب، حيث تواصل الشركة الاستثمار في إنجاز مواقع جديدة لشبكة G4 عبر كافة أنحاء البلاد لتتيح الاستفادة من أفضل تجربة الأنترنت النقال في المغرب".

وأضاف بنيس في لقاء صحافي نظمته الشركة مساء الخميس بالدار البيضاء: "بفضل عداد السرعة Ookla، تمكن المستهلكون المغاربة من مراقبة سرعة ربطهم بالأنترنت عالي الصبيب خلال الأشهر الستة الماضية، وبَوّؤُوا بالتالي أورنج صدارة أسرع الشبكات في المغرب".

وتأتي هذه الجائزة لتتويج سياسةِ "أورنج" المتواصلة في مجال الابتكار المرتكزةِ على الإنصات الدائم للمستعملين حتى يتسنى لها توقُّعُ احتياجاتهم وتلبيتُها من أجل تقديم تجربة للزبناء لا نظير لها.

وأوضح مدير التخطيط والهندسة في شركة "اورنج المغرب" أن "أورنج سبّاقة إلى الوصول إلى صبيب قياسي في الشبكة المباشرة في فبراير 2018، بعد الحصول على أحدث تقنيات الراديو والهوائي (G+4).

وأضاف محمد بنيس: "مع أورنج، أفضل شبكة نقال في المغرب، سيتمكن كل زبون من مشاهدةِ فيديوهاته بدون انقطاع، حتى على الطريق، ومشاركةِ أجمل صوره أو فيديوهاته بشكل مباشر أو حجزِ رحلاته أو تذاكر الطائرة بنقرة واحدة، والاطّلاعِ على الأخبار فَوْرَ وُقوعِها، وغير ذلك من تفاصيل الحياة اليومية".

وتهدف "Orange" إلى تمييز نفسها بجودة شبكتها وتجربة الزبناء التي تقدمها. ولكي تستمر صدارتها على 4G و+4G، وغدا على "5G"، تستعد الشركة لوصول شبكة "5G" إلى المغرب، وهي تقنية اختراق تسمح بتطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاق الاستخدامات كذلك، سواء تعلق الأمر بالجمهور أو المهنيين أو المقاولات.