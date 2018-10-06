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الرئيسية | مال وأعمال | تدفق الاستثمارات الأجنبية ينخفض في المغرب

تدفق الاستثمارات الأجنبية ينخفض في المغرب

تدفق الاستثمارات الأجنبية ينخفض في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 06 أكتوبر 2018 - 10:35

أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض بـ 8.6 في المائة إلى 16.5 مليار درهم، عند متم غشت 2018، مقابل 18.07 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات بـ 39.6 في المائة وتراجع المداخيل بـ 2.2 في المائة.

وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، أشار ذات المصدر إلى تحسنها بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 44.96 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من 2018.

كما أضاف المصدر أن ميزان الأسفار أظهر فائضا بـ 35.73 مليار درهم، وذلك بانخفاض طفيف نسبته 0.8 في المائة مقارنة مع متم غشت 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بـ 615 مليون درهم، أقل من النفقات (زائد 898 مليون درهم).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - immigri السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:04
Je pense que c’est la dernière année où sa a augmenté
Personnellement, je ne ne dépenserai plus un euros au Maroc vu le traitement subi lors de mes dernières vacances
l’arnaque, est partout, le stress aux barrages Le sentiment de se sentir étranger dans son pays d’origine et souhaiter de rentrer le plus tôt possible dans son pays d’accueil...
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