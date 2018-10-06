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كُتّاب وآراء
"الشركة العامة" تقدم حلول تمويل لأرباب المقاولات
قال مسؤولو "الشركة العامة- المغرب" إنهم وقعوا اتفاقية شراكة مع مؤسسة "Finéa" لتمويل المقاولات، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، تهدف إلى تسهيل ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة إلى خطوط التمويل.
وستتمكن الشركات الممنوحة في إطار الصفقات العمومية من الاستفادة من الحلول التمويلية التي تقترحها "الشركة العامة ـ المغرب" في شكل قروض مضمونة من طرف مؤسسة "Finéa" للتمويل، وهي القروض المصممة خصيصا للتعامل مع الفجوات النقدية الطارئة خلال مختلف مراحل إنجاز الصفقات العمومية .
وتوجد المقاولات الصغرى والمتوسطة في مركز اهتمام "الشركة العامة"، كما تحتل حيزا هاما في المخطط الإستراتيجي للبنك 2016-2018، إذ يخضع سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لخطة عمل صارمة وطموحة لتسهيل ولوجها إلى التمويل .