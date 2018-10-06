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الرئيسية | مال وأعمال | "فيفو إنرجي" تجدد شراكتها مع "إنجاز المغرب"

"فيفو إنرجي" تجدد شراكتها مع "إنجاز المغرب"

"فيفو إنرجي" تجدد شراكتها مع "إنجاز المغرب"
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 06 أكتوبر 2018 - 07:10

أعلنت شركة "فيفو إنرجي المغرب"، العاملة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وزيوت التشحيم للعلامة التجارية "شال" بالمملكة، تجديد شراكتها مع جمعية "إنجاز المغرب"، إثر حصة للانخراط في برنامجها الطوعي داخل مقرها.

وساعد لقاء بين الطرفين، احضرته ليلى مامو رئيسة جمعية إنجاز المغرب، على تحفيز وتأكيد الانخراط الطوعي لموظفي شركة فيفو إنرجي المغرب.

وقال عساف ساسا أوغلو، الرئيس المدير العام لشركة فيفو إنرجي المغرب: "باعتبارنا شريكا في مبادرة جمعية إنجاز المغرب، تسعى شركتنا إلى التعلم باستمرار وتوطيد الجهود من أجل فتح آفاق مهنية جديدة للشباب المغربي. نحن نفتخر بحماس موظفينا للمشاركة في مختلف برامج جمعية إنجاز للتثقيف في عالم المقاولة..وهم الذين طلبوا من خلال استفتاء داخلي أن يشاركوا بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية لشركتهم، وأن يساهموا في مشروعاتها الاجتماعية".

وأضاف أوغلو: "ولأن التزام أي شركة يمر عبر التزام موظفيها، تشجع شركة فيفو إنرجي المغرب موظفيها على المشاركة الطوعية في مبادرات جمعية إنجاز. وترمي البرامج التثقيفية والتوعوية على المقاولة التي تنفذها الجمعية، والموجهة إلى التلاميذ والطلبة الشباب، إلى إبراز الطاقات الكامنة لدى الشباب وإعدادهم لولوج سوق العمل".

من جهتها قالت ليلي مامو، رئيسة جمعية إنجاز المغرب: "تعتبر شركة فيفو إنرجي المغرب شريكا مرجعيا؛ وقد تمكنا بفضل دعمها ومشاركتها من النجاح في إنجاز برامج هامة للتشجيع على دخول عالم المقاولات. وبغض النظر عن المساهمة المالية للشركة، اقترح موظفوها خدماتهم كمتطوعين لتقديم برامج جمعية إنجاز. إن شركة فيفو إنرجي المغرب تجعل من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة محورا إستراتيجيا حقيقيا للتنمية، من خلال التركيز على رعاية المهارات".

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