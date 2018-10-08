مبيعات السيارات الفردية تنتعش بالسوق المغربية

هسبريس - محمد لديب

واصل سوق السيارات المغربي تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجل المهنيون انتعاشا متواصلا في المبيعات التي استقرت في حدود 117 ألفا و604 سيارات في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية شتنبر من العام الجاري، محققة ارتفاعا بنسبة تقارب 2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الانتعاش المتواصل الذي يشهده قطاع السيارات بالمغرب بعد تسجيل مبيعات قياسية غير مسبوقة العام الماضي بلغت 169 ألف سيارة، تشمل كافة أنواع العربات والعلامات المصنعة في المغرب وأوروبا وأمريكا وآسيا.

واستطاعت علامة "داسيا" مواصلة تزعمها قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المغرب، بنحو 35 ألفا و421 سيارة تم بيعها في الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر 2018، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1.58 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

وجاءت "رونو" في الرتبة الثانية بحجم مبيعات بلغ 16.531 سيارة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، محققة بذلك زيادة بنسبة 7.79 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن خلال هذه الأرقام، يتبين أن مجموعة "رونو" تسيطر لوحدها على ما يناهز 44 في المائة من الحصة السوقية للسيارات الأكثر مبيعا في المغرب.

وتؤكد التقارير التي أنجزتها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أنه تم تسجيل ارتفاع في الطلب على الطُّرز الفخمة التي تتراوح أسعارها بين 120 ألف درهم و4 ملايين درهم خلال السنة الماضية، لكن غالبية المغاربة يفضلون سيارات لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم؛ ما يمثل الجزء الأكبر من مبيعات السيارات بالمملكة.