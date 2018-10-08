24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي
- ترامب يلعب ورقة الاقتصاد في حملة الانتخابات التشريعية الأمريكية
- الحكومة تربط تفويت صلاحيات المركز إلى الجهات بنهاية أكتوبر
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
"الطالوع" .. قُروض غير قانونية تُكبّد الدولة خسائر مالية بالملايين (5.00)
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (83)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (62)
- شباب يطالبون بإسقاط التجنيد الإجباري وإقرار "الخدمة المدنية" - (53)
- سقوط عرضي من مبنى "وزارة التضامن" يصرع "مكفوفا معطلا" - (47)
- محتجون يُحملون حكومة العثماني مسؤولية وفاة مكفوف عاطل - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبيعات السيارات الفردية تنتعش بالسوق المغربية
واصل سوق السيارات المغربي تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجل المهنيون انتعاشا متواصلا في المبيعات التي استقرت في حدود 117 ألفا و604 سيارات في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية شتنبر من العام الجاري، محققة ارتفاعا بنسبة تقارب 2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الانتعاش المتواصل الذي يشهده قطاع السيارات بالمغرب بعد تسجيل مبيعات قياسية غير مسبوقة العام الماضي بلغت 169 ألف سيارة، تشمل كافة أنواع العربات والعلامات المصنعة في المغرب وأوروبا وأمريكا وآسيا.
واستطاعت علامة "داسيا" مواصلة تزعمها قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المغرب، بنحو 35 ألفا و421 سيارة تم بيعها في الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر 2018، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1.58 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
وجاءت "رونو" في الرتبة الثانية بحجم مبيعات بلغ 16.531 سيارة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، محققة بذلك زيادة بنسبة 7.79 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن خلال هذه الأرقام، يتبين أن مجموعة "رونو" تسيطر لوحدها على ما يناهز 44 في المائة من الحصة السوقية للسيارات الأكثر مبيعا في المغرب.
وتؤكد التقارير التي أنجزتها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أنه تم تسجيل ارتفاع في الطلب على الطُّرز الفخمة التي تتراوح أسعارها بين 120 ألف درهم و4 ملايين درهم خلال السنة الماضية، لكن غالبية المغاربة يفضلون سيارات لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم؛ ما يمثل الجزء الأكبر من مبيعات السيارات بالمملكة.