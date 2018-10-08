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كُتّاب وآراء
"منارة بريفا" تستعد لرفع رأسمالها في البورصة
قال مسؤولو شركة "منارة بريفا"، التابعة لمجموعة "منارة القابضة"، إنهم ينوون طرح جزء من رأسمال الشركة في بورصة الدار البيضاء مع حلول سنة 2021، لمواكبة توسع أعمال الشركة في المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكد المسؤولون أن هذه العملية ستتم عبر رفع رأسمال الشركة، العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية؛ وهو ما سيمكنها من الاستفادة من الآليات التمويلية التي توفرها بورصة الدار البيضاء للمقاولات.
وتعدّ "منارة بريفا" النواة الصلبة للمجموعة، إذ تحقق 70 في المائة من رقم معاملات المجموعة، والتي تسعى إلى الولوج من خلالها إلى البورصة في غضون 3 سنوات، بهدف الوصول وبسرعة إلى أهداف المجموعة التوسعية والتنظيمية.
وتطمح المجموعة إلى احتلال مرتبة الرائد الوطني في مجال البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى سعيها إلى التوسع نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء في أفق سنة 2025.