دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة"

هسبريس - متابعة

فاز مركز دبي للسلع المتعددة بجائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2018" التي تمنحها مجلة "إف دي آي" التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وأفاد مصدر رسمي إماراتي، بأن المركز حصل على هذه "الجائزة المرموقة بعد تفوقه على 60 منطقة حرة منافسة من مختلف أنحاء العالم حيث جرى تصنيف وتقييم المتنافسين بناء على مجموعة شاملة من معايير الأداء والمعايير المرتبطة بالقطاع".

كما نال المركز، يضيف المصدر ذاته ، برسم سنة 2018 جائزة "أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط" و"أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " و"أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وحصل المركز أيضا على تقدير رسمي في ستة مجالات وهي "والاستراتيجيات الذكية" و"التأثير الاقتصادي" و"الحد من البيروقراطية" "وترقية المرافق" و"الريادة الفكرية" و"استراتيجية الصين".

وذكر أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز ان حصول هذا الاخير على جائزة أفضل منطقة حرة في العالم للعام الرابع على التوالي يعد "إنجازا مهما" لكافة الأطراف المعنية بالمركز الذي يواصل تقديم خدماته للشركات المسجلة لديه والتي تسهم مجتمعة بأكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وتلعب دورا حيويا في خطة التنويع الاقتصادي بالإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 1980 شركة جديدة، وحوالي 1000 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام 2018، محققا معدل نمو سنوي يتجاوز 30 بالمائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الماضية.