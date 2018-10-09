ضعف التداولات ينعكس على "سي إف جي بنك"

هسبريس – محمد لديب

قال مسؤولو مصرف "سي إف جي بنك" للأعمال والخدمات البنكية إن نشاط البنك في مجال الوساطة في بيع وشراء الأسهم قد تأثر كثيرا منذ بداية العام الجاري بسبب تراجع المعاملات التي يؤمنها المستثمرون الصغار والمؤسساتيون في بورصة الدار البيضاء؛ إذ سجلوا أن مهن مصارف الأعمال تأثرت بشكل كبير بالظرفية غير الملائمة لسوق بورصة القيم بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وأوضح المسؤولون أن ضعف التداولات في سوق القيم المغربية أثر بشكل كبير على الأداء العام للمصرف فيما يخص الشق المتعلق بالوساطة في مجال الأعمال؛ ما انعكس سلبا على أداء فرعها "سي إف جي للأسواق" الذي تراجع ناتجه الصافي بنسبة 15 في المائة، على الرغم من محافظته على حصته السوقية البالغة 14.9 في المائة.

بالنسبة لمصرف "سي إف جي بنك"، فقد انتعش ناتجه البنكي الصافي بنسبة 21 في المائة، بعد استقراره في مستوى 78 مليون درهم مع نهاية يونيو 2018، في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الصافي التجاري للبنك بنسبة 37 في المائة.

وسجلت نتيجة التشغيل ناقص 51 مليون درهم، وناقص 52 مليون درهم، بالنسبة للنتيجة الصافية الموطدة، فيما بلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية ما يناهز 51 مليون درهم أيضا.

وارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 25 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ انتعشت بنحو 720 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو المنصرم، لتستقر في مستوى 3.63 مليار درهم، بينما بلغ حجم القروض المسلمة للزبائن 2.08 مليار درهم، مرتفعة بذلك بنسبة 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة.