24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي (5.00)

  2. أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)

  3. السجن كمدرسة؟ (5.00)

  4. محاكمة معتقلي "حراك الريف" تصل الاستئناف وعفو الملك يبعث التفاؤل (5.00)

  5. ترامب يدخل على خط "تصفية" الإعلامي خاشقجي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | ضعف التداولات ينعكس على "سي إف جي بنك"

ضعف التداولات ينعكس على "سي إف جي بنك"

ضعف التداولات ينعكس على "سي إف جي بنك"
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 07:35

قال مسؤولو مصرف "سي إف جي بنك" للأعمال والخدمات البنكية إن نشاط البنك في مجال الوساطة في بيع وشراء الأسهم قد تأثر كثيرا منذ بداية العام الجاري بسبب تراجع المعاملات التي يؤمنها المستثمرون الصغار والمؤسساتيون في بورصة الدار البيضاء؛ إذ سجلوا أن مهن مصارف الأعمال تأثرت بشكل كبير بالظرفية غير الملائمة لسوق بورصة القيم بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وأوضح المسؤولون أن ضعف التداولات في سوق القيم المغربية أثر بشكل كبير على الأداء العام للمصرف فيما يخص الشق المتعلق بالوساطة في مجال الأعمال؛ ما انعكس سلبا على أداء فرعها "سي إف جي للأسواق" الذي تراجع ناتجه الصافي بنسبة 15 في المائة، على الرغم من محافظته على حصته السوقية البالغة 14.9 في المائة.

بالنسبة لمصرف "سي إف جي بنك"، فقد انتعش ناتجه البنكي الصافي بنسبة 21 في المائة، بعد استقراره في مستوى 78 مليون درهم مع نهاية يونيو 2018، في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الصافي التجاري للبنك بنسبة 37 في المائة.

وسجلت نتيجة التشغيل ناقص 51 مليون درهم، وناقص 52 مليون درهم، بالنسبة للنتيجة الصافية الموطدة، فيما بلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية ما يناهز 51 مليون درهم أيضا.

وارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 25 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ انتعشت بنحو 720 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو المنصرم، لتستقر في مستوى 3.63 مليار درهم، بينما بلغ حجم القروض المسلمة للزبائن 2.08 مليار درهم، مرتفعة بذلك بنسبة 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.