البنك الشعبي يتوج بجائزة المسؤولية الاجتماعية

هسبريس من الدار البيضاء

تُوِّجت مجموعة البنك المركزي الشعبي بجائزة "أفضل أداء للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة 2018"، في دورتها الخامسة؛ وذلك بعد حصولها على أفضل المراتب في المجالات المرتبطة بإخبار الزبناء، والتوجه المسؤول للعقود واحترام حقوق الزبناء، وضمان معالجة متساوية للمساهمين.

وتم تتويج مجموعة البنك المركزي الشعبي على هامش الملتقى الذي نظم من طرف الوكالة الأوربية "فيكو إيريس"، وبورصة الدار البيضاء، والذي تشارك فيه بشكل حصري المقاولات والشركات والمجموعات المدرجة في بورصة القيم بالبيضاء.

وبفضل هذا التتويج يلج مصرف مجموعة البنك المركزي الشعبي مؤشرا جديدا خاص بالمعايير الاجتماعية والحكامة (Casablanca ESG 10)، وضعته بورصة الدار البيضاء.

كما يعكس هذا التتويج الالتزام التاريخي لمجموعة البنك المركزي الشعبي في مجال السياسات البيئية والاجتماعية.