"أدنوك" توقع اتفاقية شراكة مع "بيكر هيوز‎"

هسبريس من الرباط

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "بيكر هيوز" التابعة لجنرال إلكتريك "BHGE"، تهدف إلى دعم نمو وتطور "أدنوك للحفر"؛ إحدى الشركات التابعة لـ"أدنوك"، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة.

وتستحوذ "بيكر هيوز جي إي" - بموجب الاتفاقية - على حصة 5% في شركة "أدنوك للحفر" مقابل ملياري درهم - 550 مليون دولار - علما أن "أدنوك" ستبقى مالكة لحصة الأغلبية 95% في "أدنوك للحفر".

وستتعاون "أدنوك" و"بيكر هيوز جي إي" لتوسعة خدمات "أدنوك للحفر"، ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار، وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها "أدنوك" المجال أمام شريك إستراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة في الخدمات.

وتعتبر "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر في منطقة الشرق الأوسط، وهي المزود الوحيد لمنصات الحفر والخدمات ذات الصلة لمجموعة شركات "أدنوك"، إذ تمتلك خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بطبقات الأرض في دولة الإمارات، ما يسهم في ضمان كفاءة وسرعة العمل، مع الحد من المخاطر أثناء الحفر.

وتدعم هذه الشراكة جهود "أدنوك" لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه؛ فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% بحلول 2025، ولزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشيا مع إستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "تماشيا مع توجيهات القيادة ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع "بيكر هيوز جي إي"، والتي تأتي لمواكبة نمو الطلب على خدمات الحفر في أبوظبي؛ فيما نعمل على تنمية وتطوير مواردنا الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، كما نسعى أيضا إلى الاستفادة من الفرص المحتملة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة".

وأضاف الوزير: "ستسهم هذه الشراكة الفريدة مع "بيكر هيوز جي إي" في مواكبة نمو وتطور أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وكذلك في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز القيمة والعائد الاقتصادي. كما تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ إستراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، والتي نركز من خلالها على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه".

وأوضح المتحدث أن "اجتماع قدرات وخبرات كل من "أدنوك للحفر" و"بيكر هيوز جي إي" سيسهم في تعزيز كفاءة عمليات حفر الآبار وخفض الوقت اللازم لتهيئتها، وفي تحقيق عوائد مجزية وتمكين نقل المعارف والخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة"، مشيرا إلى الدور المهم لهذه الشراكة في زيادة فرص التطوير المهني ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات جيدة من التنافسية في سوق خدمات آبار النفط في دولة الإمارات.