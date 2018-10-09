"سَهام" تطلق منصة لمعالجة ملفات الحوادث

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت سَهام للتأمين أول منصة مدمجة لحوادث السيارات، تجمع اختصاصيي التأمين والإسعاف، وتدبير الخسائر المادية للسيارات في المكان نفسه؛ وذلك لتمكين المؤمَّن من تدبير الحادث من البداية إلى النهاية بشكل غير مسبوق في السوق المغربية.

وجاء في بيان لشركة "ساهام للتأمين" أن هذه الخدمة تتيح للمؤمَّن له الاستفادة من منصة لتتبع مسار معالجة ملف التعويض بشكل مباشر.

وتقترح سَهام للتأمين من الآن فصاعدا خبرة السيارة المتضررة في 20 دقيقة فقط في مراكز "شيك أوطو السريع"، المنتشرة في كل بقاع المغرب، إذ تقترح الشركة إمكانية التعويض بالشيك أو نقدا حسب رغبة المؤمَّن عبر 1300 وكالة لـ"كاش بلوس" الشريكة.

وبفضل سَهام للتأمين، سيتمكّن المؤمَّنون الذين اختاروا إصلاح سيارتهم في مرآب معتمد من تتبع الإصلاحات بشكل آني على هواتفهم النقالة، والتوصل بتقدم تلك الإصلاحات، دون الحاجة إلى الاتصال بالشركة أو بالوكيل.

وقال بيان للشركة إن هذا التحول العميق في مسار الزبون يتماشى مع الرؤية المعلنة لسَهام للتأمين لتأكيد مكانتها كشركة مرجعية ذات توجه نحو الزبون. كل هذه الابتكارات والتحولات في الإجراءات أصبحت ممكنة بفضل العمل في العمق من طرف المصنع الرقمي والمواكبة لعملاء سَهام للتأمين.

وقامت سَهام للتأمين مؤخرا بإطلاق أول رقم هاتفي قصير مخصص لسائقي السيارات الـمؤمن عليهم، 3434، واقتراح نشر الشروط الخاصة بعقود السيارات باللغة العربية؛ ما يترجم بشكل ملموس التزامها بالقرب والشفافية إزاء زبنائها.