صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

هسبريس - إفي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنحو 0.2% إلى 3.7% لكل من عامي 2018 و2019،، وذلك على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد، أثناء تقديم التقرير، إن "تأثير السياسات التجارية وحالة عدم اليقين أصبحت أكثر وضوحا على مستوى الاقتصاد الكلي، في حين أن البيانات المتراكمة تشير على ما يبدو إلى الضرر الذي يلحق بالشركات".

وستتحقق الولايات المتحدة -الاقتصاد العالمي الرائد- نموا اقتصاديا بنسبة 2.9% في عام 2018 ، بما يتماشى مع التوقعات، ولكن في عام 2019 سيكون النمو بنسبة 2.5% أي بأقل من 0.2% في يوليو/تموز الماضي.

وأوضح أوستفيلد أنه "تم تخفيض توقعات 2019 الولايات المتحدة بسبب فرض رسوم جمركية مؤخرا على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، فضلا عن الأعمال الانتقامية التي اتخذتها بكين.

وشهدت منطقة اليورو انخفاضا لتوقعاتها للنمو بـ0.2% في 2018 لتصل إلى 2% وذلك بسبب "التباطؤ في الصادرات وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين المستمر فيما يتعلق بـ"بريكسيت".

ومن بين بلدان أمريكا اللاتينية الناشئة، تتزايد الشكوك حول الأرجنتين، والتي ستنمو بنسبة 2.9% في عام 2017 ، إلا أنها ستتحول إلى انكماش بنسبة 2.6% في عام 2018.