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الرئيسية | مال وأعمال | "ساهام" تنهي بيع فرع التأمين بقيمة مليار دولار

"ساهام" تنهي بيع فرع التأمين بقيمة مليار دولار

"ساهام" تنهي بيع فرع التأمين بقيمة مليار دولار
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:05

أعلنت "Sanlam" و"Santam" إتمام عملية اقتناء حصة 53,37 في المائة المتبقية من رأسمال "SAHAM Finances"، وهي العملية التي تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم الخميس، وتأتي بعد الحصول على مختلف التراخيص من طرف هيئات التقنين لدى الدول المعنية. وبمقتضى ذلك، تحوز "Sanlam" و"Santam" تباعا 90 في المائة و10 في المائة من رأسمال "SAHAM Finances".

وقال أيان كيرك، الرئيس المدير العام لمجموعة "Sanlam"، إن "إتمام هاته العملية يشكل مرحلة هامة في طريق تفعيل رؤيتنا القاضية بجعل Sanlam مجموعة مالية رائدة على الصعيد القاري"، مضيفا أن "التكامل والخبرة المشتركة لـ Sanlam وSantam وSAHAM Finances تمنح لمجموعة Sanlam الفرصة لتطوير أنشطتها في مجال التأمين على الحياة في الأسواق الفرنكوفونية، وكذا الاستفادة من خبرة المجموعة لتطوير محفظة التأمين "Non-Vie"، معتبرا أن "كل هذا يقوي تموقعنا كي نصبح الشريك الذي لا محيد عنه في مجال الخدمات المالية لصالح الشركات متعددة الجنسيات المتواجدة بإفريقيا."

وقال مسؤولو المجموعتين إن عملية الاقتناء هاته تعطي ميلاد مجموعة إفريقية متخصصة في الخدمات المالية قادرة على اقتراح باقة متكاملة من المنتوجات للزبناء الخواص وكذا المقاولات، ويمثل حجم "Sanlam" وإشعاعها الدولي مؤهلات استراتيجية هامة ستمكنها من تطوير محفظة الزبناء من الشركات متعددة الجنسيات وتعزيز تموقعها في سوق المخاطر المتخصصة والتأمين على الأفراد، كما تجعل منها شريكا مرجعيا لشركات التأمين التي لا تتواجد إلى يومنا هذا بإفريقيا.

وقال جينيور نكولوب، الرئيس المدير العام لـ "Sanlam Emerging Markets"، إن "المجموعة الجديدة تتميز ببعد إفريقي لا مثيل له في القطاع، بالنظر إلى قوة خبرتنا في مجالات التأمين على الحياة والتأمين Non-Vie والمنتوجات المتخصصة وتدبير الاستثمارات في إفريقيا، يمكننا استثمار الفرص في ميدان البيع التبادلي وكذا تنويع أنشطتنا. وسنطرح أيضا عن طريق Santam حلولا للتأمينات المتخصصة، كما سنستمر في البحث عن فرص النمو بالقارة".

وأضاف نكولوب أن عملية الاقتناء هاته تحظى بدعم كامل من لدن مجلس الإدارة وكذا الفريق المسير لـ"SAHAM Finances"، مبرزا أن نادية فتاح ستستمر في منصبها مديرة عامة لـ "SAHAM Finances"، وستلتحق بمقتضى ذلك بالمجلس التنفيذي لـ "Sanlam Emerging Markets"، إلى جانب إيمانويل برولي، المدير العام المساعد لـ "SAHAM Finances".

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