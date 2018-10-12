شركة بترولية عالمية تخوض التجربة المغربية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أعلنت الشركة العالمية "سيبسا" (Cepsa)، المتخصصة في مجال الطاقة المتكاملة، عن تأسيس فرعٍ لها في المغرب كجزء من استراتيجيتها التوسعية، قائلة إن هدفها هو الوصول إلى 100 نقطة بيع خلال السنوات الخمس المقبلة وحصة سوقية تقدر بـ 15٪ في المدى المتوسط.

وتعدُّ المجموعة الإسبانية المملوكة للشركة الإماراتية للاستثمارات البترولية الدولية "إبيك" رابع أكبر شركة صناعية من حيث الإيرادات في إسبانيا؛ إذ تغطي أعمالها سلسلة القيمة في مجال المواد الهيدروكربونية بشكل كامل. وتشمل أنشطة الشركة استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق البتروكيماويات، وبيع وتداول مشتقات النفط الخام والغاز والكهرباء.

وذكر موقع "Petrol Plaza" المتخصص في الأسواق البترولية أن "القصد من هذا التوجه هو تطوير الأنشطة المتعلقة باستكشاف وتكرير البترول في شمال المغرب، وسيتبع ذلك، حسب قصاصة الموقع، نموًا تدريجياً بهدف الوصول إلى 100 نقطة بيع خلال خمس سنوات وحصة سوقية تبلغ 15٪ في المدى المتوسط (بناءً على عدد محطات الخدمة) بالإضافة إلى ضمان توفير المنتج.

وتعمل "سيبسا"، التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها، في مجال الطاقة المتكاملة، وتمتلك عمليات تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بدءا من الاستكشاف مرورا بالإنتاج والتكرير وصولا إلى التسويق، وعملت مؤخراً في قطاع الطاقة المتجددة لتضيف بذلك حلولاً للطاقة من خلال عملياتها المنتشرة في 20 دولة.

وقالت الشركة إنها اختارت المغرب على اعتبار أنه "السوق المفضل والملائم للاستراتيجية التوسعية التي أطلقتها المجموعة نظرًا لقربه من المصافي على الساحل الجنوبي لإسبانيا، وللطلب المتزايد في البلاد على المنتجات النفطية والعجز الهيكلي لمنتجاتها في هذا المجال"، مشيرة إلى أن المغرب يحظى باهتمام خاص، لا سيما أن الشركة دشنت مخططا للانتشار عبر العالم منذ أن استحوذت "إبيك" الإماراتية على رأسمالها بالكامل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها "سيبسا" إلى ما وراء شبه الجزيرة الأيبيرية، إلى جانب جزر الكناري، كجزء من استراتيجيتها التوسعية، وتمتلك حالياً 1824 محطة غاز، من بينها 1544 في إسبانيا، و259 في البرتغال، و15 في أندورا، و6 في جبل طارق.

وتركز الشركة أيضًا على تحسين العروض غير الوقودية لمحطات الخدمة، ولا سيما تشغيل المتاجر، وخدمات غسل السيارات، وغيرها من الأعمال غير النفطية. ويوجد في "سيبسا" حاليًا 1037 متجرًا للخزائن والمتاجر في محطات الخدمة التابعة لها (باستثناء المتاجر التي يديرها الموزعون)، مع حصة سوقية تقدر بنحو 13٪ في إسبانيا.

يشار إلى أن "سيبسا" تعمل في قطاع الطاقة منذ 1929، عندما تم تأسيسها كأول شركة نفط خاصة في إسبانيا، ويشمل نشاطها عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق للمواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى نقل وبيع مشتقات النفط الخام والبتروكيماويات والغاز والكهرباء.

وتعتبر "سيبسا" أكبر منتج لمادة "الكيل البنزين الخطي" على مستوى العالم، وهي أيضاً منتج رئيسي للألكيومين وثاني منتج في العالم للفينول والأسيتون، حيث تمتلك سبعة مصانع للمواد الكيميائية في أوروبا وآسيا وأميركا. وأنتجت "سيبسا" 35.4 مليون برميل من النفط الخام في عام 2016، وقامت بتكرير 158.7 مليون برميل، فيما بلغت مبيعاتها 28.3 مليون طن من المنتجات البترولية.