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الرئيسية | مال وأعمال | الوزير ساجد يتفقد معهد الفندقة والسياحة بالمحمدية

الوزير ساجد يتفقد معهد الفندقة والسياحة بالمحمدية

الوزير ساجد يتفقد معهد الفندقة والسياحة بالمحمدية
هسبريس - أمين الخياري
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:10

قام محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بزيارة تفقدية إلى المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بالمحمدية، اليوم الخميس.

وتعرف الوزير، الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة باسماعيل حجي، مدير ديوانه، ومدير المعهد وأطره، على ظروف سير الدراسة وعدد من المرافق التي يحتضنها المعهد والتي تشمل تخصصات عدة، كالمطبخ وإعداد الحلويات والتسويق وتسيير وكالات الأسفار.

وفي هذا الإطار، قدمت للمسؤول الحكومي شروحات حول العملية التصاعدية التي يعمل بها المعهد، سواء على المستوى التكويني أو تطوير المرافق، تماشيا مع التطورات التي يعيشها قطاع السياحة والفندقة.

كما اطلع الوزير على ورش توسعة المعهد الذي شارفت أشغاله على الانتهاء، منوها بجدية وتفاني الأطر الإدارية والتربوية والتقنية، شاكرا إياها على المجهودات التي تبذلها من أجل تكوين فعال، ناجع ومنتج.

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