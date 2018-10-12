بنجلون يشرع في بناء "أطول برج" في إفريقيا

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا شروعها في بناء أطول برج في القارة السمراء بالعاصمة الرباط، ابتداء من فاتح نونبر.

وأكدت المجموعة المصرفية أن هذا البرج، الذي أطلقت عليها اسم "Bank of Africa Tower"، سيتكون من 55 طابقا ويصل طوله إلى 250 متر.

وقالت المجموعة المصرفية المغربية، التي يقودها الملياردير المغربي عثمان بنجلون، إن اختيارها وقع على مجموعة "BESIX Group S.A" الإماراتية و"TGCC" المغربية لتصميم وبناء هذا البرج الذي سيكون أطول ناطحة سحاب في المغرب وإفريقيا.

وسيضم برج "Bank of Africa Tower" فندقا فخما ومكاتب وشققا سكنية فاخرة؛ وسيتم تشييده وفق أحدث المعايير الدولية، وأكثرها تطورا في العالم.

وعبر عثمان بنجلون، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عن ثقته التامة في مجموعة "BESIX" لتشييد هذا البرج، نظرا للخبرة التي تتوفر عليها في هذا المجال.

وأضاف بنجلون: "نحن نتقاسم الأهداف المشتركة نفسها حتى يكون هذا البرج التابع لمجموعتنا مفخرة للمملكة المغربية والقارة الإفريقية".

ويضم برج "Bank of Africa Tower" قاعة للعروض تتسع لـ 350 مقعدا، ومرافق للخدمات ومحلات تجارية بالطابق الأرضي، ومكاتب بالطوابق الـ12 الأولى، وجزءا سكنيا من الطابق 13 إلى الطابق 26، وفندقا فاخرا بالطوابق العليا. كما ستخصص الطوابق الأربع العليا الأخيرة لشقق فاخرة، وقام بتصميمه الهندسي كل من المهندس المعماري الإسباني رافاييل دولا هوز، والمهندس المعماري المغربي حكيم بنجلون.

وسيشكل هذا المشروع، الذي سيتطلب إنجازه ميزانية تناهز قيمتها 3 ملايير درهم، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط 2014- 2018 "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية" الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في ماي 2014.