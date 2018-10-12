DHL إكسبريس تتوَّج أفضل المشغلين في المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت DHL إكسبريس المغرب أنه تم الاعتراف بها رسميا من قبل Top Employers Institute كأحد أفضل المشغلين برسم سنة 2018؛ وذلك بفضل ظروف العمل الممتازة التي توفرها لمستخدميها. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها DHL إكسبريس المغرب على لقب من هذا القبيل.

وقالت زكية جواد محترم، مديرة الموارد البشرية المغرب العربي لـ DHL المغرب: "نحن في غاية السعادة والفخر بهذا التمييز الذي يسمح لنا بالتألق على نطاق عالمي. ولا شك أن هذا اللقب يتوج نجاحنا ويكافئ عملنا المستمر بدون كلل، والذي نقوم به منذ سنوات عديدة لفائدة مستخدمينا من أجل جعل كل يوم من أيامهم الأفضل داخل DHL Express Morocco".

وأضافت مديرة الموارد البشرية المغرب العربي لـ DHL المغرب: "إن سجلنا الحافل يتزايد، ويعزز موقفنا والتحسين المستمر الذي نلتزم به بشدة في جميع جوانب الموارد البشرية من خلال الحوافز السنوية وخطط التطوير. في الواقع، لقد حظينا بشرف منحنا جائزة أفضل مشغل وطني لثلاث سنوات متتالية في 2015 و2016 و2017".

وتابعت المتحدثة ذاتها: "للمرة الأولى حصلنا على مستوى أفضل مشغل على مستوى العالم في العام الماضي، وبعد حصولنا على جائزة هذا العام مرة أخرى، لا شك أن هذه التتويج المرموق يدعم موقعنا كمشغلين متميزين..إنها إحدى ركائزنا الإستراتيجية في مجموعتنا، وهذا يؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التميز".