24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مساكن نموذجية للأساتذة (5.00)

  2. مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات (5.00)

  3. قُطّاع في قِطَاع الأعمال (5.00)

  4. شابّة تجهز على خليلها بطعنات قاتلة في سطات (5.00)

  5. عاصفة تجرف قناطر وتحاصر ساكنة "عين بلال" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | DHL إكسبريس تتوَّج أفضل المشغلين في المغرب

DHL إكسبريس تتوَّج أفضل المشغلين في المغرب

DHL إكسبريس تتوَّج أفضل المشغلين في المغرب
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 03:01

أعلنت DHL إكسبريس المغرب أنه تم الاعتراف بها رسميا من قبل Top Employers Institute كأحد أفضل المشغلين برسم سنة 2018؛ وذلك بفضل ظروف العمل الممتازة التي توفرها لمستخدميها. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها DHL إكسبريس المغرب على لقب من هذا القبيل.

وقالت زكية جواد محترم، مديرة الموارد البشرية المغرب العربي لـ DHL المغرب: "نحن في غاية السعادة والفخر بهذا التمييز الذي يسمح لنا بالتألق على نطاق عالمي. ولا شك أن هذا اللقب يتوج نجاحنا ويكافئ عملنا المستمر بدون كلل، والذي نقوم به منذ سنوات عديدة لفائدة مستخدمينا من أجل جعل كل يوم من أيامهم الأفضل داخل DHL Express Morocco".

وأضافت مديرة الموارد البشرية المغرب العربي لـ DHL المغرب: "إن سجلنا الحافل يتزايد، ويعزز موقفنا والتحسين المستمر الذي نلتزم به بشدة في جميع جوانب الموارد البشرية من خلال الحوافز السنوية وخطط التطوير. في الواقع، لقد حظينا بشرف منحنا جائزة أفضل مشغل وطني لثلاث سنوات متتالية في 2015 و2016 و2017".

وتابعت المتحدثة ذاتها: "للمرة الأولى حصلنا على مستوى أفضل مشغل على مستوى العالم في العام الماضي، وبعد حصولنا على جائزة هذا العام مرة أخرى، لا شك أن هذه التتويج المرموق يدعم موقعنا كمشغلين متميزين..إنها إحدى ركائزنا الإستراتيجية في مجموعتنا، وهذا يؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التميز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 03:55
اثمنة الشحن من الخارج نحو المغرب غالية جدا في شركة DHL خصوصا القادمة من مواقع التسوق الصينية . اتمنى ان يراجعو الاثمنة . شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - معلق الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 04:02
بحكمي قريبا من ميدان الارساليات اقول ان السبب في هذا التتويج هو الإهتمام بالعمال. طبعا اذا كنت تمنح عمالك أجرة محترمة، تغطية صحية له و لعاءلته و انخراط في صناديق المعاش و العطلة سنوية تتعدى 18 يوما و منحة سنوية فأكيد ان العامل سيعاملك بالمثل خوفا على منصبه و كذلك طمعا في منصب افضل. لكن من فرط في العامل فأكيد ان الشركة ستقبع في الاضرابات و النقابات وهلم جرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.