المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب أن الإنتاج الوطني من هذه المادة الغذائية بلع سنة 2017 ما مجموعه 5.5 مليار وحدة، مما ساهم في تحقيق رقم معاملات يقدر ب 6.5 مليار درهم .

وأوضحت الجمعية في بلاغ أصدرته بمناسبة تخليد اليوم العالمي للبيض، الذي يصادف 12 أكتوبر من كل سنة، أن هذا الانتاج يغطي 100 في المائة من حاجيات المغرب من الاستهلاك، موفرا بذلك ما يعادل 180 بيضة للفرد سنويا .

وأفادت الجمعية في بلاغها بأن قطاع انتاج بيض الاستهلاك في المغرب عرف تطورا متناميا خلال السنوات القليلة الماضية بفعل استثمارات هائلة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم، مكنت من خلق 252 ضيعة في مستوى كبير لانتاج بيض الاستهلاك، تحترم المعايير الدولية ومرخصة طبقا للقانون 99- 49 المتعلق بالحماية الصحية لضيعات الدواجن.

وأشارت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب، من جهة أخرى إلى أن القطاع يوفر 21 ألف و500 فرصة عمل مباشرة، وحوالي 31 الف فرصة عمل غير مباشرة من خلال شبكة التسويق والتوزيع.

والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك هي هيئة مهنية تعنى بقطاع إنتاج البيض بالمغرب وتأطير فاعليه، وهي عضو مؤسس للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.