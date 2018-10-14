القرض الفلاحي يوزع سلفات بقيمة 74 مليار درهم

هسبريس من الرباط

قالت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إن مجموع القروض الموزعة من طرفها خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت 74 مليار درهم، مقابل 70 مليار درهم السنة الماضية، بارتفاع بلغ 7 في المائة.

وأضافت المجموعة، في بلاغ لها، أن نمو القروض الممنوحة من طرفها يعكس التزامها الدائم بتمويل الفلاحين الصغار وقطاع الصناعات الغذائية، والعالم القروي في مجمله.

كما عرف مبلغ الادخار المحصل من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة إلى غاية 30 يونيو 2018، وبلغ ما مجموعه 76 مليار درهم.

وأكدت المجموعة أن "الفضل يعود إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة القائمة على تحصيل الحسابات الجارية غير المدفوعة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.2 في المائة؛ وذلك بالموازاة مع انخفاض الودائع محددة الأجل بقيمة 4 مليارات درهم في السنتين الأخيرتين".

وأضاف القرض الفلاحي للمغرب: "بما أن الزبناء التقليديين لبنك القرض الفلاحي، وهم الفلاحون، لا يدخرون كثيرا، فإن الاستخدام الأمثل لموارد الزبناء خلال السنتين الأخيرتين يعتبر بمثابة أداء متميز".

وبلغ العائد الصافي للمجموعة 1.8 ملايير درهم، محافظاً بذلك على المستوى نفسه المسجل في النصف الأول من عام 2017، كما سجل الناتج الصافي للمجموعة ما مجموعه 394 مليون درهم، والناتج الصافي لحصة المجموعة 390 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

أما الناتج الصافي للقرض الفلاحي للمغرب فقد سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 227 مليون درهم، بينما تطمح المجموعة في إطار "المخطط الاستراتيجي آفاق 2021" إلى تحقيق نمو يجمع بين دعم قوي للعالم القروي وبين المردودية الإنتاجية؛ وذلك بتركيزها على قاعدة زبنائها لتتجاوز عتبة 5 ملايين حساب في أفق عام 2021.