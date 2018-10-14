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الرئيسية | مال وأعمال | الجواهري يحرز جائزة أفضل محافظ بنك مركزي

الجواهري يحرز جائزة أفضل محافظ بنك مركزي

الجواهري يحرز جائزة أفضل محافظ بنك مركزي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:20

حصل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس السبت، في جزيرة بالي باندونيسيا، على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.

وتسلم الجواهري هذه الجائزة، خلال حفل نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري في بالي، بعد ان منح الدرجة (أ) (A)، وهي أعلى درجة، وفق تقرير تقييم أداء محافظي البنوك المركزية لعام 2018، الذي تعده مجلة "غلوبال فاينانس" الأمريكية المتخصصة.

وأعرب والي بنك المغرب، الذي يتصدر للعام الثاني على التوالي قائمة الترتيب إلى جانب خمسة محافظي بنوك مركزية أخرى، عن امتنانه لحصوله على هذه الجائزة، التي قال إنها تمثل دليلا واضحا وتقديرا عميقا لإنجازات بنك المغرب، ولقيامه بمهامه على احسن وجه وفقا للقواعد والمعايير الدولية .

كما حصل الجواهري، في مساء اليوم ذاته، على جائزة ثانية، ويتعلق الأمر بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في عام 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تمنحها مجلة "غلوبال ماركت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:02
بطبيعة الحال ان يحصل على هذه الجائزة، والبنوك في المغرب رغم الأزمة الخانقة، تسجل أرباح خيالية منذ اشهر عرض أحد البنوك أرباحه في النصف الأول من السنة 450 مليار سنتيم يعني ما يقارب الألف مليار في السنة (مليار دولار ) وذالك على ظهر المواطن و المقاولات بالفائدة المبلغ فيها و الضمانات الشخصية التي يثمر الحجز عليها أن ثم الإخلال بالتسديد و السجن في بعض الحالات (فرنسا مثلا لا يسجن مواطن أن عجز عن الايفاء بديونه للأبناك )
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8
2 - برتوكول... الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:16
الفوز بجائزة احسن محافظ بنكي ليس بشيءخارق..كنت اشتغل في بنك مغربي وكنت مكلفا بالمقاصة(la compensation) وكانت هناك جائزة -هي رمزية وليست مادية-تمنح لاعضاء الغرفة سنويا وبالتناوب ..هدا الجائزة تسمى'(compensateur de l annee)وتمنح كل سنة لعضو من هده الغرفة..
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-5
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