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كُتّاب وآراء
الجواهري يحرز جائزة أفضل محافظ بنك مركزي
حصل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس السبت، في جزيرة بالي باندونيسيا، على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.
وتسلم الجواهري هذه الجائزة، خلال حفل نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري في بالي، بعد ان منح الدرجة (أ) (A)، وهي أعلى درجة، وفق تقرير تقييم أداء محافظي البنوك المركزية لعام 2018، الذي تعده مجلة "غلوبال فاينانس" الأمريكية المتخصصة.
وأعرب والي بنك المغرب، الذي يتصدر للعام الثاني على التوالي قائمة الترتيب إلى جانب خمسة محافظي بنوك مركزية أخرى، عن امتنانه لحصوله على هذه الجائزة، التي قال إنها تمثل دليلا واضحا وتقديرا عميقا لإنجازات بنك المغرب، ولقيامه بمهامه على احسن وجه وفقا للقواعد والمعايير الدولية .
كما حصل الجواهري، في مساء اليوم ذاته، على جائزة ثانية، ويتعلق الأمر بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في عام 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تمنحها مجلة "غلوبال ماركت".