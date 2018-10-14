قافلة التجار والمقاولين الذاتيين تحل بمدينة إنزكان

هسبريس من إنزكان

قال مسؤولو البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا إن المجموعة نجحت في وضع أسس متكاملة لإنجاح مخططها لتشجيع تمويل مشاريع المقاولين الذاتيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، عن طريق فتح الطريق لاستفادتها من قروض بشروط تحفيزية منذ سنة 2016.

وأكد المسؤولون بالمجموعة المصرفية المغربية، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أن النسخة الرابعة لقافلة المهنيين، التي انطلقت مساء الأحد 14 أكتوبر الجاري، فرصة سانحة للتأكيد على التزام المجموعة بتشجيع المبادرة الفردية في مجال الأعمال.

وقال منير الجازولي، مدير قطب التواصل والميديا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن المجموعة أطلقت ابتداء من هذا الاسبوع قافلة ميدانية، سيجوب خلالها مجموعة من خبراء المصرف 29 مدينة على مدى 40 يوما.

وأضاف مدير قطب التواصل والميديا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، خلال لقاء مع الصحافة نظم بالسوق البلدي اليومي لمدينة إنزكان، إن هذه القافلة تتيح للحرفيين والمهنيين والمقاولين الذاتيين الاستفادة من مواكبة حقيقية من طرف خبراء المؤسسة البنكية، التابعة لمجموعة "فينانس.كوم" القابضة، سواء على مستوى المواكبة التقنية أو المالية، لمساعدتهم على تطوير أعمالهم.

وأوضح الجازولي أن الخبراء يحرصون خلال هذه اللقاءات على بسط المزايا المالية، التي توفرها عروض البنك المغربي للتجارة الخارجية لهذه الفئة من المهنيين، والتحسيس بالامتحانات الضريبية والاجتماعية لوضع المقاول الذاتي، إلى جانب شرح العروض البنكية الخاصة بتمويل المشاريع.

وتسعى مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، من خلال هذه القافلة، التي تنظم للمرة الرابعة على التوالي في أقل من ثلاث سنوات، إلى تعزيز الثقة والشفافية مع هذه الفئة من الزبناء، الذين يسعون إلى تطوير مشاريعهم الاستثمارية.

ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية أن الاستراتيجية، التي وضعها في مجال تشجيع المقاولين الذاتيين وتحفيز مشاريعهم، تعكس التزام المجموعة المصرفية، التابعة لرجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون، تجاه الحرفيين والمقاولين الذاتيين، ومواكبتهم من أجل تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع روح المبادرة الحرة والعمل الذاتي.