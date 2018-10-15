مطار أكادير المسيرة الدولي يتخطى مليون مسافر

هسبريس ـ و.م.ع

تجاوز مطار المسيرة الدولي في أكادير عتبة 1 مليون مسافر مع نهاية شهر غشت الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية مليونا و272 ألف و 797 مسافرا.

وتفيد الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات أن هذه المحطة الجوية سجلت بذلك ارتفاعا في عدد المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر غشت 2018، وذلك بمعدل 66 ر27 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 التي بلغ فيها عدد المسافرين 997 ألف و 42 مسافرا.

وقد بلغت حصة مطار المسيرة ـ أكادير ما معدله 57 ر8 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2018 والبالغ عددهم 14 مليون 849 ألف و 741 مسافرا ، مقابل 13 مليون، و 428 ألف و 755 مسافرا.

مطار المسيرة أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية، وذلك وراء كل من مطار المنارة مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 3 ملايين و 332 ألف و13 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 6 ملايين و 545 ألف و 96 من المسافرين.