خبراء مجموعة مصرفية يواكبون 360 ألف مهنيّ بـ 60 مدينة مغربية

هسبريس - محمد لديب

قال مسؤولو مجموعة "البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" المصرفية إنهم نجحوا في ربط اتصالات مباشرة مع أزيد من 360 ألفا من المقاولين الذاتيين والصغار والمقاولات الصغرى والتجار في أزيد من ستين مدينة مغربية، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، في إطار مشروع مواكبة المقاولين الصغار من طرف المصرف التابع للملياردير المغربي عثمان بنجلون.

وقال منير الجازولي، مدير قطب التواصل و"الميديا" بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن المجموعة المصرفية "واعية بالدور الكبير الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمبادرة الحرة في الدفع قدما بالاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو".

وأضاف الجازولي، في تصريح أدلى به لهسبريس بمدينة أكادير، حيث حطت قافلة التجار والمقاولين الذاتيين الرحال الإثنين بعد محطة مدينة إنزكان، أن "هذا اللقاء المباشر بين الخبراء في مجال المبادرة الحرة والمقاولات الصغرى والتجار والحرفيين يشكل فرصة لتبادل الأفكار بين الطرفين وإطلاع المهنيين على أهمية الاستفادة من المزايا التي يوفرها الإطار القانوني للمقاولين الذاتيين وصغار التجار".

ويرى مدير قطب التواصل و"الميديا" بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أن اللقاءات التي عقدها خبراء BMCE OF AFRICA مع ما يزيد عن 360 ألفا من المقاولين الذاتيين والصغار والمقاولات الصغرى والتجار منذ سنة 2016 شكلت فرصة للإحاطة بكل متطلبات هذه الفئة من المهنيين المغاربة، وتطوير منتجات مصرفية وخدمات مجانية في مجال المواكبة، للاستجابة لكافة تطلعاتهم، ومساعدتهم على تطوير أعمالهم.

ويقول المسؤولون إن هذه القافلة تتيح للحرفيين والمهنيين والمقاولين الذاتيين الاستفادة من مواكبة حقيقية من طرف خبراء المؤسسة البنكية، التابعة لمجموعة "فينانس.كوم" القابضة، سواء على مستوى المواكبة التقنية أو المالية، لمساعدتهم على تطوير أعمالهم.

وتسعى مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، من خلال هذه القافلة، التي تنظم للمرة الرابعة على التوالي في أقل من ثلاث سنوات، إلى تعزيز الثقة والشفافية مع هذه الفئة من الزبناء، الذين يسعون إلى تطوير مشاريعهم الاستثمارية.