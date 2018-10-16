ورشة عمل تنشط السياحة العائلية في المغرب

هسبريس من الرباط

انطلقت بمدينة الدار البيضاء ورشة عمل لبحث تنشيط السياحة العائلية، بحضور خبراء ومسؤولين من دولة الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية.

وأوضح بلاغ، توصلت به هسبريس، أن "ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة، عرفت مشاركة مدراء وممثلي أكثر من 50 شركة خليجية وعربية، عقدوا سلسلة لقاءات مباشرة مع نظرائهم من الشركات المغربية العاملة في قطاع السياحة والضيافة.

وبلغ عدد المشاركين من الجانبين أكثر من 200 مسؤول وخبير سياحي وفندقي، "وتم التركيز على تنشيط السياحة العائلية في المغرب"، حيث تم عرض "العديد من خيارات الإقامة في الفنادق والمنتجعات الفاخرة، والمعالم السياحية في مدن المملكة المغربية".

وتقام هذه الورشة ضمن فعاليات الجولة الترويجية المنطمة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت شعار "يوغو موروكو 2018Yougo Morocco "، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة البينية الخليجية والعربية إلى مدن المملكة المغربية، حيث عقد ممثلو الشركات والخبراء لقاءات جانبية لتشجيع إقبال السياح الخليجيين والعرب على المغرب والتعريف بالمناطق السياحية المعروفة فيه.

وقال محمد صادق شاكر، مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، إن "قطاع الضيافة والسياحة في المملكة المغربية توصل إلى العديد من الشراكات والاتفاقيات مع وكالات السفر والسياحة الخليجية والعربية الهندية المهتمة بسوق السفر المغربي".

وأوضح شاكر، في تصريحات صحافية ظهر اليوم بفندق كنزي تاور بالدار البيضاء، أن "هذه الجولة تهدف إلى إقامة جسور التعاون بين وكالات السياحة والسفر بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والهند ونظيراتها بالمغرب، للعمل على تدفق السياحة وتطوير أدوات الاستثمار السياحي".

وأضاف أن "الهدف الرئيس هو ترويج المنتج السياحي المغربي في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج العربية والشرق الأوسط والهند"، مشيرا إلى أن المملكة "أعدت برامج وحملات ترويجية مكثفة لترويج المنتج السياحي المغربي بمنطقة الخليج للترويج لسياحة العطلات على مدار السنة".

وتوقع المسؤول ذاته أن "يشهد قطاع الضيافة والسياحة في المغرب إقبالا كبيرا من قبل السياح من دول الخليج العربي ومصر والأردن والهند في المرحلة المقبلة، خاصة بعد إطلاق هذه الحملة الترويجية للعام الثاني على التوالي"، مشيرا إلى أن المملكة المغربية "توفر كافة متطلبات السياحة العائلية من دول الخليج العربي بفضل التنوع والغنى الثقافي الذي تشهده المملكة".

من جانبه، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والاتصالات لدى شركة نيرفانا للسفر والسياحة، إن "الجولة الترويجية لـ 2018 Yougo Morocco انطلقت هذا العام من الدار البيضاء كأكبر المدن السياحية الرائعة وأهمها، وهي أيضا عاصمة المغرب الاقتصادية، وسوف تمتد الجولة إلى مدينة مراكش ذات الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق"، مؤكداً الحرص على "العمل مع مختلف وكلاء السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والهند للترويج للمنتوج السياحي والعمل على ازدهار السياحة في المغرب".

وأشار العلي إلى أن "وكلاء السفر والسياحة والإعلاميين المشاركين في الجولة سيطلعون على عدد من مواقع التراث العالمي، والتعرف كذلك على أوجه السياحة في المغرب من سياحة جبلية ورياضية وشاطئية وسياحة وبيئية وثقافية"، مؤكّدا أن "الحملة تهدف إلى تنسيق الجهود مع شركات السفر والسياحة والمسؤولين عن القطاع السياحي في المغرب لمضاعفة أعداد السياح إلى المملكة المغربية، من المواطنين الخليجيين بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام".

ووصف العلي الحملة بأنها "واحدة من أهم وأبرز المبادرات التسويقية للتعريف بالمؤهلات السياحية التي تميز المغرب، بين المهنيين والعاملين في القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا"، مضيفا أن "مشاركة نحو 50 من مسؤولي شركات السياحة والسفر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والأردن والهند، فضلاً عن نظرائهم المغاربة، ستتيح إطلاق برامج وباقات خاصة لتسويق المنتوج السياحي المغربي في هذه الدول".