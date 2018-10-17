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الرئيسية | مال وأعمال | عجز الميزانية لسنة 2018 يسير عكس توقعات حكومة العثماني

عجز الميزانية لسنة 2018 يسير عكس توقعات حكومة العثماني

عجز الميزانية لسنة 2018 يسير عكس توقعات حكومة العثماني
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 08:00

يسير عجز الميزانية في المغرب عكس توقعات حكومة سعد الدين العثماني، إذ من المرتقب أن يصل نهاية السنة الجارية 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عكس النسبة المتوقعة سابقاً في حدود 3 في المائة.

جاء ذلك في تقرير ما قبل الميزانية المصاحب لمشروع قانون مالية 2019، إذ قامت لجنة الظرفية المالية بوزارة الاقتصاد والمالية بتحيين التوقعات بالاعتماد على مؤشرات تنفيذ قانون مالية السنة الحالية، وعلى أساس التطورات التي جرت ملاحظتها إلى نهاية يونيو الماضي.

ويشير التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن عجز الميزانية سيتفاقم بـ9.7 مليارات درهم، ليصل إلى 43 مليار درهم، ما يمثل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عكس التوقعات الأولية التي كان قد حددته في 33.4 مليارات درهم، ما يمثل 3 في المائة فقط.

وجاء في التقرير أن هذه التحيينات جاءت بناءً على عدد من المؤشرات، أولها انخفاض عائدات الإيرادات الضريبية بثلاثة ملايير درهم، خصوصاً الضريبة على الشركات، إضافة إلى تراجع تحويلات هبات دول الخليج للمملكة.

في المقابل يورد التقرير أن هناك تراجعا في النفقات العادية بما قدره 2.3 مليارات درهم، خصوصاً مصاريف صندوق المقاصة، بسبب زيادة أسعار البوتان. وبالنظر إلى هذا الأمر، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في التقرير إحداث خلية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص العجز في حدود 3 في المائة كما كان متوقعاً سلفاً في قانون مالية 2018.

وتتجه الحكومة، حسب ما جاء في التقرير، إلى توجيه ميزانية السنة المقبلة إلى أولويات القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بمناخ الأعمال والتوازنات الماكرواقتصادية.

وعلى الحكومة أن تنفذ خلال السنة المقبلة عدداً من التوجيهات الملكية، من بينها دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، إلى جانب معالجة اختلالات نظام المساعدة الطبية "راميد" وإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالدعم الاجتماعي من خلال إحداث السجل الوطني الموحد، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويأتي إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 في سياق يتسم بارتفاع أسعار البترول دولياً والمطالب الاجتماعية التي ترفعها النقابات، خصوصاً رفع الأجور، مقابل رهان الاستمرار في الالتزام بوتيرة الاستثمار العمومي من خلال الاتفاقيات الوطنية والدولية التي اعتمدتها المملكة.

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