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الرئيسية | مال وأعمال | "البنك الشعبي" ينهي شراء مصرفٍ بجزر موريس

"البنك الشعبي" ينهي شراء مصرفٍ بجزر موريس

"البنك الشعبي" ينهي شراء مصرفٍ بجزر موريس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:37

أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي أنها أنهت عملية شراء بنك "ماسكارينز" بجزر موريس، لدى مجموعة البنك الشعبي-صندوق الادخار، بعد الحصول على جميع التراخيص القانونية.

وقد أقيم بالمناسبة احتفال رسمي، اليوم الثلاثاء، بمقر بنك "ماسكارينز" في أبين (جزر موريس)، بحضور المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي المسؤول دوليا، كمال مقداد، والمدير العام المستقبلي لبنك "ماسكارينز"، عبد الوافي عاطف.

بلاغ للبنك الشعبي المركزي ذكر أن تغييرا للعلامة التجارية سيحدث قريبا من أجل بلورة هوية مشتركة قوية في جميع أنحاء القارة، وتحقيق القيم الثمينة لدى مجموعة البنك الشعبي المركزي، المتمثلة أساسا في القرب، والمواطنة، والابتكار والأداء الجيد.

وأشار البلاغ إلى أنه باعتبارها البنك الوحيد في شمال وغرب إفريقيا الحاضر في جزر موريس، "تعتزم مجموعة البنك الشعبي المركزي دعم دينامية الانفتاح نحو إفريقيا الفرانكفونية وكذا تدفق الاستثمارات من آسيا، وخاصة من الصين والهند إلى إفريقيا".

حري بالذكر أن مجموعة البنك الشعبي المركزي تعد سادس أكبر مجموعة مصرفية في إفريقيا من حيث حجم الأسهم، كما تتواجد المجموعة في 14 دولة بإفريقيا و14 دولة أخرى في بقية أنحاء العالم، لا سيما في إفريقيا الغربية، تحت العلامة التجارية "أطلنطتيك بنك"، وفي أوروبا عبر فرعها "الشعبي بنك".

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