"هواوي" تكشف النقاب عن هواتف فائقة الذكاء

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت شركة "هواوي" عن مجموعة هواتفها الجديدة فائقة الذكاء "ميت 20"، والتي تضم هاتف "ميت 20"، وهاتف "ميت 20 برو" عالي المواصفات، وهاتف "ميت 20 آر إس" بتصميم بورش، والهاتف الكبير المخصص للألعاب "ميت 20 إكس".

وقال مسؤولو شركة "هواوي" الصينية، التي أزاحت العملاق الأمريكي من الرتبة الثانية عالميا، إنهم يسعون إلى مواصلة تسجيل مزيد من التقدم في السوق العالمية عبر طرح هذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية.

وأوضح المسؤولون، في لقاء نظمته المجموعة الصينية بالعاصمة البريطانية لندن، أن هذه الهواتف تعمل جميعها بمعالج "كيرين 980"، الذي يعتبر أسرع معالج للهواتف الذكية بالعالم، حسب الشركة، بفضل استخدامه تقنية 7-نانو ميتر لأول مرة في السوق، ووجود وحدتي معالجة عصبية NPU، إلى جانب معالج رسومات Mali-G76.

•هاتف "ميت 20":

يحتوي هاتف "ميت 20" على شاشة بقياس 6.53 بوصات، وهي من نوع LCD التي تنتجها الشركة، إضافة إلى احتوائه على مستشعر تقليدي لبصمة الأصبع، وبطارية بقدرة 4,000 ملي/أمبير.

ويحمل كاميرا بدقة "24 ميغا بكسل" بالأمام، وكاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة بدقة "16 ميغا بكسل" واسعة الزاوية f/2.2، وعدسة "12 ميغا بكسل " f/1.8، وأخرى "8 ميغا بكسل" من نوعTelephoto بفتحة غالق f/2.4 ووضوح 2..X

وهاتف "ميت 20" بسعر 799 يورو بالنسبة إلى نسخة "4 جيغا" بذاكرة وصول عشوائي، و"128 جيغا بايت" بمساحة تخزين داخلية.

وبسعر 849 يورو بالنسبة إلى نسخة "6 جيغا بايت" بذاكرة وصول عشوائي، و"128 جيغا بايت" بمساحة تخزين داخلية.

وقد تم إصدار هذا الهاتف بأربعة ألوان: الأخضر والأزرق السماوي والأسود والوردي المذهب والأزرق الغامق (لون الشفق).

• هاتفا "ميت 20 برو" و"ميت 20 آر إس" بتصميم بورشيه:

هما بشاشة منحنية الجوانب بقياس 6.39 بوصات من نوع "أوليد" بدقة 3120×1440 بكسل، وبمستشعر بصمة مدمجة بداخلهما، فضلًا عن دعمهما لتقنية فتح القفل بالتعرف على الوجه 3D Unlock وميزة Qemoji لمسح الأشياء وتحويلها لإيموجي بفضل وجود كاميرا أمامية بدقة "24 ميغا بكسل". وهما يحتويان أيضًا على سماعة ستيريو مزدوجة، وتقنية مقاومة الماء .IPS68

ويتمتع الهاتفان بكاميرا ثلاثية أيضًا، تستطيع التصوير المايكرو حتى 2.5 سم بفضل وجود عدسة واسعة الزاوية بدقة "40 ميغا بكسل" وفتحة غالق f/1.8، وعدسة ثانية بدقة "20 ميغا بكسل" بفتحة غالق f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة "8 ميغا بكسل" من نوع Telephoto وفتحة غالق f/2.4 بوضوح 3X..

وتتميز الكاميرا بتقنية التصوير السينمائي وعزل الألوان باستخدام الذكاء الصناعي.

ولهما بطارية بسعة 4.200 ملي/أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع جدًا SuperCharge بقوة 40 وات، والتي تسمح بشحن 70 بالمائة من البطارية خلال 30 دقيقة، إلى جانب دعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات، والذي يتيح شحن 30 بالمائة من البطارية خلال 30 دقيقة. وبفضل وجود تلك التقنيات، فإن الهاتفين سيسمحان بشحن الأجهزة الأخرى لا سلكيًا بوجود بطارية كبيرة وتقنية Qi للشحن اللاسلكي داخلهما.

والهاتفات يعملان بنظام تشغيل أندرويد 9.0 وواجهة المستخدم EMUI 9.0 من "هواوي".

وسعر هاتف "ميت 20 برو" هو 1049 يورو بالنسبة إلى نسخة "6 جيغابايت" بذاكرة وصول عشوائي، و"128 جيغا بايت" بمساحة تخزين داخلية.

وتم إصدار هذا الهاتف بأربعة ألوان: الأخضر والأزرق السماوي والأسود والوردي المذهب والأزرق الغامق (لون الشفق).

أما هاتف "ميت 20 آر إس" بتصميم بورشيه، فسعره 1695 يورو بذاكرة وصول عشوائي "8 جيغابايت"، ومساحة تخزين داخلية "256 جيغا بايت"، أو "512 جيغا بايت" بسعر 2095 يورو.

وهو باللونين الأسود والأحمر.

• هاتف "ميت 20 إكس":

بشاشة 7.2 بوصات من نوع "أوليد" بتقنية eXtra، وبطارية بسعة 5.000 ملي/أمبير، مع نظام تبريد حديث وآخر لزيادة كفاءة الألعاب.

كما سيدعم قلم "هواوي" الذكي M-Pen، وتقنية تحسين سرعة معالج الرسومات GPU 2.0، إلى جانب دعمه لتقنية Dolby-Atmos للصوت مع سماعات ستيريو عالية.

وهو بسعر 899 يورو بالنسبة إلى نسخة "6 جيغا بايت" بذاكرة وصول عشوائي"، و"128 جيغا بايت" بمساحة تخزين داخلية.

وهو متاح باللونين الأزرق السماوي والفضي البنفسجي.