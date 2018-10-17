24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقل السفارة إلى القدس يثير انتقادات في أستراليا (5.00)

  2. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  3. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

  4. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

  5. إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 أطفال في باكستان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" تطلق خطا جويا بين الدار البيضاء وميامي

"لارام" تطلق خطا جويا بين الدار البيضاء وميامي

"لارام" تطلق خطا جويا بين الدار البيضاء وميامي
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:14

أعلنت الخطوط الملكية المغربية إطلاق خط جوي مباشر يربط ما بين الدارالبيضاء وميامي بفلوريدا، ابتداء من 3 أبريل القادم، بوتيرة ثلاث ترددات في الأسبوع: الأربعاء، الجمعة والأحد.

وسيتم إنجاز هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 800-B787 دريملاينر (تتوفر على قدرة استيعابية تناهز 274 مقعدا، 18 منها بدرجة الأعمال و256 بالدرجة الاقتصادية).

وقالت شركة "لارام"، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، إنها ستبرمج الرحلات انطلاقا من الدارالبيضاء على الساعة 20:16 بالتوقيت المحلي للمغرب؛ على أن تصل إلى ميامي على الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي لميامي.

وستكون الانطلاقة من ميامي على الساعة 45:21 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى الدارالبيضاء على الساعة 55:10 بالتوقيت المحلي من اليوم الموالي.

وقالت "لارام" في بيانها: "ستصبح ميامي الخط المباشر الثالث للخطوط الملكية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من الدارالبيضاء بعد خطي نيويورك وواشنطن. ويأتي هذا الخط الجوي المباشر ليفسح المجال أمام الشركة لتعزيز شبكتها بالقارة الأمريكية".

وأضاف البيان: "الخطوط الملكية المغربية تعمل إضافة إلى ذلك على توفير الربط المباشر ما بين الدارالبيضاء ومونتريال بكندا، وساوباولو وريودي جانيرو بالبرازيل. ويعد مطار ميامي منصة كبرى للمراسلات التي تتيح رحلات ربط متعددة مع المطارات المجاورة بولاية فلوريدا ومع مطارات الجنوب الأمريكي، خاصة بولايتي جورجيا وتكساس".

وقال حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية: "من خلال هذا الخط الجديد تسعى الخطوط الملكية المغربية إلى ربط القارة الإفريقية بأمريكا الوسطى بفضل العديد من إمكانيات الربط التي يوفرها مطار ميامي. والخطوط الملكية المغربية فخورة اليوم بكونها أول شركة تربط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بالقارة الإفريقية، لتوفر بذلك لركابها إمكانية الاستفادة من رحلات مباشرة في أقل من تسع ساعات".

وأضاف عدو: "سيمكن هذا الخط الجديد في المرحلة الأولى من اقتراح ربط جوي يتماشى مع حاجيات مغاربة العالم المقيمين بفلوريدا. وانطلاقا من المكانة التي تحتلها ميامي كمنفذ رئيسي لجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أيضا منصة مثالية قادرة على تجميع سياح القارة الأمريكية، ونقلهم صوب وجهات سياحية مغربية".

واستطرد الرئيس المدير العام لشركة "لارام": "هناك العديد من إمكانيات الربط الجوي عبر المحور المطاري للدارالبيضاء، ستمكننا من ربط الجاليات الإفريقية المقيمة بفلوريدا بأزيد من 90 وجهة عبر العالم، ومن ضمنها 33 وجهة إفريقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - omar الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:26
وستكون الانطلاقة من ميامي على الساعة 45:21 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى الدارالبيضاء على الساعة 55:10 بالتوقيت المحلي من اليوم الموالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - صابر الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:39
أنه شئ مميز حقا يا لروعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - يوسف الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:48
نريد أن تطلق خطوط داخلية و بأثمنة إقتصادية و مقبولة خاصة مدينة الداخلة عوض 1000 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - كريم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 19:56
بادرة طيبة من الخطوط الملكية المغربية. هنالك الكثير من المغاربة في منطقة فلوريدا و هذا الخط المباشر سيخفف عليهم معاناة السفر ، خاصة بطائرة بوينغ 787 دريملاينر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - محمد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:08
باش نعام اسيدي خدام الدولة ما يتعدبوش لينا ف لي زيسكال . و وليداتهم يمشيو يقراو مرتاحين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.