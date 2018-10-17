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كُتّاب وآراء
"لارام" تطلق خطا جويا بين الدار البيضاء وميامي
أعلنت الخطوط الملكية المغربية إطلاق خط جوي مباشر يربط ما بين الدارالبيضاء وميامي بفلوريدا، ابتداء من 3 أبريل القادم، بوتيرة ثلاث ترددات في الأسبوع: الأربعاء، الجمعة والأحد.
وسيتم إنجاز هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 800-B787 دريملاينر (تتوفر على قدرة استيعابية تناهز 274 مقعدا، 18 منها بدرجة الأعمال و256 بالدرجة الاقتصادية).
وقالت شركة "لارام"، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، إنها ستبرمج الرحلات انطلاقا من الدارالبيضاء على الساعة 20:16 بالتوقيت المحلي للمغرب؛ على أن تصل إلى ميامي على الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي لميامي.
وستكون الانطلاقة من ميامي على الساعة 45:21 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى الدارالبيضاء على الساعة 55:10 بالتوقيت المحلي من اليوم الموالي.
وقالت "لارام" في بيانها: "ستصبح ميامي الخط المباشر الثالث للخطوط الملكية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من الدارالبيضاء بعد خطي نيويورك وواشنطن. ويأتي هذا الخط الجوي المباشر ليفسح المجال أمام الشركة لتعزيز شبكتها بالقارة الأمريكية".
وأضاف البيان: "الخطوط الملكية المغربية تعمل إضافة إلى ذلك على توفير الربط المباشر ما بين الدارالبيضاء ومونتريال بكندا، وساوباولو وريودي جانيرو بالبرازيل. ويعد مطار ميامي منصة كبرى للمراسلات التي تتيح رحلات ربط متعددة مع المطارات المجاورة بولاية فلوريدا ومع مطارات الجنوب الأمريكي، خاصة بولايتي جورجيا وتكساس".
وقال حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية: "من خلال هذا الخط الجديد تسعى الخطوط الملكية المغربية إلى ربط القارة الإفريقية بأمريكا الوسطى بفضل العديد من إمكانيات الربط التي يوفرها مطار ميامي. والخطوط الملكية المغربية فخورة اليوم بكونها أول شركة تربط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بالقارة الإفريقية، لتوفر بذلك لركابها إمكانية الاستفادة من رحلات مباشرة في أقل من تسع ساعات".
وأضاف عدو: "سيمكن هذا الخط الجديد في المرحلة الأولى من اقتراح ربط جوي يتماشى مع حاجيات مغاربة العالم المقيمين بفلوريدا. وانطلاقا من المكانة التي تحتلها ميامي كمنفذ رئيسي لجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أيضا منصة مثالية قادرة على تجميع سياح القارة الأمريكية، ونقلهم صوب وجهات سياحية مغربية".
واستطرد الرئيس المدير العام لشركة "لارام": "هناك العديد من إمكانيات الربط الجوي عبر المحور المطاري للدارالبيضاء، ستمكننا من ربط الجاليات الإفريقية المقيمة بفلوريدا بأزيد من 90 وجهة عبر العالم، ومن ضمنها 33 وجهة إفريقية".