ارتفاع ليالي المبيت بفنادق وجدة والسعيدية المصنفة

هسبريس - و.م.ع

بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في الفنادق المصنفة بوجدة-السعيدية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، نحو 432 ألف و843 ليلة، مقابل 379 ألف و933 ليلة خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بزيادة بنحو 14 في المائة.

وأوضح تقرير للمندوبية الجهوية للسياحة أن هذا الارتفاع يعزى للأداء الجيد الذي تم تسجيله على مستوى السياح غير المقيمين (زائد 9 في المائة)، والسياح المقيمين (زائد 20 في المائة).

وأكد المصدر ذاته أن متوسط مدة الإقامة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بلغ نحو أربعة أيام ، مقارنة بثلاثة أيام خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرز أن السياح المغاربة يحتلون المرتبة الأولى ضمن الوافدين على المدينتين بنحو 80 ألف و292 سائحا، متبوعين، على الخصوص، بالسياح البرتغاليين (12 ألف و316)، والإسبان (11 ألف و105) وفرنسا (4 ألف و177).

وبخصوص توزيع عدد ليالي المبيت على المؤسسات السياحية المصنفة بهذه الوجهة، أفاد التقرير بأن المؤسسات السياحية من صنف خمس نجوم سجلت، في متم غشت الماضي، 295 ألف و509 ليلة مبيت (زائد 14 في المائة)، متبوعة بالمؤسسات السياحية المصنفة بثلاث نجوم (46 ألف و430)، والمصنفة بنجمة واحدة (31 ألف و704)، والمصنفة بأربع نجمات (28 ألف و84).

وبلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في المنشآت السياحية المصنفة في وجدة -السعيدية، خلال شهر غشت الماضي، 140 ألف و97 ليلة، مقابل 120 ألف و986 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة بنحو 16 في المائة.

وكان قد بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في الفنادق المصنفة بوجهة وجدة-السعيدية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، نحو 379 ألف و933 ليلة، مقابل 338 ألف و941 خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة.