مدريد تساند زيادة مساعدات أوروبا إلى المغرب

هسبريس ـ مُتابعة

دعا وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوزيب بوريل، إلى الزيادة في المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أمام اللجنة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في البرلمان الإسباني، أن "المغرب لا يعامل معاملة جيدة بالنسبة للمساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدته من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية".

وأوضح جوزيب بوريل أن تركيا تتلقى في هذا الإطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 6 مليار أورو، في حين لا تتجاوز قيمة ما يحصل عليه المغرب 50 مليون أورو فقط .

وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني: " لقد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون أورو للمغرب الذي هو شريكنا المفضل في مجال تدبير تدفقات الهجرة".

وأكد المسؤول على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع خروج الوضع عن السيطرة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن ضغط تدفقات الهجرة سيزداد مستقبلا .

وأضاف أن " الهجرة كما أنها تمثل تحديا فإنها تعد أيضا فرصة. إن الأمر يتعلق بإشكالية أوروبية لن نتمكن من حلها إذا لم نعتمد على مساعدة المغرب " .

وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني إن ضغط الهجرة القادم من إفريقيا سيزداد، مشيرا إلى أن إسبانيا تحاول أن تقوم بمبادرة كبيرة من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهذه القارة .

ودعا في هذا الصدد إلى تغطية عجز صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي الخاص بإفريقيا الذي يصل إلى 500 مليون أورو " حتى تتمكن هذه المؤسسة الأوروبية من أن تفي بالتزاماتها خاصة في مجال دعم تنمية وتطوير المقاولات والتكوين المهني وتشغيل الشباب بالقارة الإفريقية " .