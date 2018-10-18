منتدى "ميدايز" يناقش بناء النماذج الجديدة

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تحتضن مدينة طنجة الدورة الحادية عشر من المنتدى الدولي "ميدايز" في الفترة الممتدة ما بين 7 و10 نونبر المقبل، تحت شعار "في عصر الانقطاع: بناء نماذج جديدة".

ووفق بلاغ صادر عن معهد أماديوس، المنظم للمنتدى السنوي، فإن هذا الحدث أصبح موعداً مهماً للفاعلين الدوليين في المجالات الجيو-استراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويوفر منصة لتعزيز وتقوية التعاون والتبادل جنوب-جنوب.

وسيناقش "ميدايز" في نسخته الحادية عشر الانقطاعات والتغيرات التي تطبع المشهد الدولي، بمشاركة شخصيات عالمية رائدة لمعالجة القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية في سياق يتسم بتطور وتحول النماذج.

كما ستخصص هذه النسخة أيضاً موضوع انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية "سيدياو"، من خلال تنظيم عدد من الموائد المستديرة والمؤتمرات التي تشكل جسراً حقيقياً بين المملكة والدول الأعضاء في المجموعة، على غرار ما جرى تنظيمه في السنغال وكوت ديفوار وغانا.

وأشار معهد أماديوس إلى أن منتدى "ميدايز"، ومنذ انطلاقه سنة 2008، واصل جهوده لتعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل تحديد مسارات جديدة للتنمية، وسيعمل هذه السنة على التركيز على العلاقات بين الصين وإفريقيا ومشروع طريق الحرير في القرن 21.

وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم النسخة الحادية عشر من المنتدى في الإعداد للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سينظم في دجنبر المقبل بمراكش، من خلال تنظيم اجتماعات وموائد مستديرة مخصصة لقضايا الهجرة بمشاركة كبار السياسيين الأفارقة والأوروبيين.

وبلغة الأرقام، هناك حوالي 150 متدخلاً رفيع المستوى، ضمنهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وقادة سياسيون، وحاصلون على جائزة نوبل، وقادة الأعمال، وقادة منظمات دولية، لمناقشة أولويات المستجدات الدولية للوصول إلى المقترحات العملية والحلول الناجعة.

وسيحضر منتدى "ميدايز" 2018 شخصيات وكبار المسؤولين الحكوميين وصانعو السياسات من حوالي 70 دولة عبر العالم، بمجموع يصل إلى 3500 مشارك ومشاركة.