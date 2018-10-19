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الرئيسية | مال وأعمال | "قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة

"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة

"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة
إبراهيم مغراوي من مراكش (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:40

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.

وأوردت الهيئة الحقوقية أن فاجعة بوقنادل بالقرب من مدينة القنيطرة، التي يعود سببها إلى انحراف قطار عن مساره الطبيعي، قد أدت إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوف ركاب القطار، مضيفة أن "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ومازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار؛ وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الانطلاق أو الوصول"، وفق لغة رسالة من الهيئة ذاتها إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات توصلت بها هسبريس.

وسجل الوثيقة نفسها "ضعف شروط الصحة والسلامة، واكتظاظ مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم، وبقاء الشبكة الحديدية بشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع".

ورغم هذا الواقع، تضيف الرسالة، فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد أنه خصص مبلغ 7.13 مليارات درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع، ضمنها 29% لإنجاز مشروع الخط فائق السرعة و71% لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات.

وأضافت الجمعية المذكورة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليارات درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات–مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة).

ومن أجل تنفيذ ما سماه المكتب المذكور "الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني"، أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة القاطرات، كما خصص غلافا ماليا قدره 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة، ويمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة، وهي القاطرات التي سيتم تصميمها بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مافاهم والو الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:05
50 عام من استغلال السكك الحديدية التي انشىها المستعمر الفرنسي اكملت مدة ضمانها وتجاوزته بكثير في حين السكك المشيدة من طرف المكتب حديثا ستسبب الكوارث مستقبلا على غرار حادث بوقنادل وانتم تعلمون علم اليقين افعال العرب ولكم في حلويات البرلمان وجشع كبار الموظفين السامين عبرة فمن يطمع في القليل سينهش ويتطاول على الكثير
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5
2 - متسائل الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:07
وماذا عن خط فاس وجدة الناضور؟؟؟؟
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3 - Ayoub الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:10
Le manque de l'entretien des chemins de fer est dû aux négligences des hauts responsables de l'ONCF qui doivent être poursuivit en justice
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4 - سعيد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:11
يجب التدقيق وفحص الميزانية الخاصة ببناء محطات القنيطرة الرباط المدينة وأكدال والبيضاء المسافرين ميزانية ضخمة وكأننا في أوربا محطات لسنا في حاجة لها في دولة غارقة في الديون وهدا كله في صالح ناهبي أموال الشعب و الانتهازيين لملأ حساباتهم البنكية في الخارج لدا يجب فحص حساباتهم خاصة المدير العام ومن حوله
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5 - من الصحراء المغربية الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:11
مرحبا بكل ماسينفع بلادي
ولكن سنين طويلة ونتوما خدامين فيه و مازاال ماسالتوه.
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6 - حسيسان الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:16
من ناحية اخرى يجب تجهيز القطارات بالكاميرات في المقصورة الأمامية للسائق وبالكاميرات الحرارية للوضع الليلي وذلك للحد من الاقاويل والشائعات حول سبب الحوادث لا قدر الله وخاصة في حوادث الانتحار اللتي لا نعرف هل هي انتحار ام جرائم قتل ولنا في ذلك قصص سابقة
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7 - مجرد رأي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:20
فاش كطيح البقرة كايكثرو الجناوة على فين كنتو شحال هادي كلشي بغيتو ديروه دابا المحاسبة المراقبة جودة السكة الخلل أين يكمن" عييت مانفهم مافهمت والو"
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8 - Peace الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:21
تعليقا على الكاركاتير, هذا ليس صحيحا اطلاقا, القطار السريع ليس له دخل في هذه المسالة نهائيا. لان ليس كل الناس يستعملون TGV لانه غالي بالمقارنة, بالاضافة الى ان الناس لا يركبونه دائما, لانهم ليسوا دائما على استعجال و يشتاقون لنوسطاجيا القطار العادي, الشعب كان يسميه عويطة, نسبة للبطل العلامي سعيد اعويطة. هو يحتاج فقط للاهتمام و العناية و الصيانة المستمرة, ليصبح جذابا بالنسبة للمسافرين و يستعيد بريقه و ربما مع الوقت يصبح تحفة. هه المسائل معروفة في تاريخ القطارات.
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9 - سكك صدئةوقطارات متهالكة الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:22
كاركاتير رائع ومعبر عن الواقع المزري للنقل السككي بالمغرب رغم المداخيل المرتفعة التي يدرها هذا القطاع الحيوي والمهم لتزايد الطلب عليه من طرف مستعملي مرفق القطارات من كل الشرائح الاجتماعية للتنقل بين المدن وقضاء أغراضهم وهناك من يستعمل هاته الوسيلة يوميا صباح ومساء للتنقل نحو مقرات عملهم في القنيطرة وسلا والرباط والبيضاء والجديدة...لكن واقع الحال يظهر تردي هذا القطاع بقطاراته المتهالكة وسككه الصدئة ومرافقه المنعدمة و مراحيضه العفنة والمتسخة و غياب مكيفات الهواء داخلها و عدم إحترام مواعيد انطلاقها و وصولها بسبب الفساد المستشري في دواليب مكتب تدبيرها و ضخ ميزانية صيانتها وإعادة هيكلتها و تجديد حضيرتها في القطار الفائق السرعة المزمع إطلاقه في مطلع العام المقبل..
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10 - Marocains PLUS الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:23
وصلتنا

الحكومة إلى نقطة مهمه في حياة المغاربة و التي هي

إدا سافرت في القطار ستصل ميت أو معوز مدى الحياة أو بدون رجل أو بدون يد


الحكومة الجديدة التي صنعها لنا الدينصورات و الفيلة و التماسيخ
من أجل تقسيم الثروات بينهم


وفاين ماكان شي مغل أخد منصب عالي
فاين ماكان شي واد مقلوبة عليه القفة أصبح له منصب عالي

النتيجة : قطار الموت


أفضل السفر على ضهر حمار
أفضل السفر على ضهر حمار
أنه أذكى من قطار الموت

لي شاف سعادة المسؤول كومبلي كرافاتا محفضة سيارة فخمة
وهو " لا يعرف أي شيء "
هذه أكبر مهزلة

ملي ركوب الحمار أصبح مؤمنا أحسن من قطار الموت
علامة الرجوع إلى الوراء بسرعة TGV .
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