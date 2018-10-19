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كُتّاب وآراء
القطب المالي للبيضاء يبرم شراكة مع مركز شنغهاي
أعلن القطب المالي للدار البيضاء عن توقيع بروتوكول اتفاق مع هيئة "Lujiazui" المالية، المؤسسة المكلفة بتطوير المنطقة المالية في شنغهاي.
ويتعلق الأمر بالشراكة الثانية الموقعة بين القطب المالي للدار البيضاء ومركز مالي صيني.
وقال مسؤولو القطب المالي للدار البيضاء، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "هذه الشراكة الجديدة تمثل محطة إضافية في توسيع شبكة التعاون للقطب المالي للدار البيضاء مع المراكز المالية العالمية الرئيسية. وتؤكد علاوة على ذلك على الأهمية التي توليها الصين للسوق الإفريقية وجاذبية القطب المالي للدار البيضاء كنقطة للولوج نحو فرص الاستثمار في القارة".
وأضاف البيان: "نسعى من وراء هذه المذكرة إلى إرساء أسس التعاون المستدام بين الطرفين، من خلال تطوير وتقاسم أفضل الممارسات والمعارف في مجال التمويل الأخضر والمستدام".
وتهدف مذكرة التفاهم، أيضا، إلى تسهيل تبادل المعلومات والخبرات. كما ترمي إلى تطوير تنظيم برامج التعليم والتكوين والبحث، بالإضافة إلى الأنشطة المشتركة للمنشورات وتبادل البعثات بين الطرفين.
يشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء وقع على مذكرة التفاهم الأولى في ماي 2018 مع المركز المالي لبيجين.