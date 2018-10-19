24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)

  2. العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس (5.00)

  3. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  4. "قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)

  5. "جائزة الشجاعة" تنتظر الصحافي حميد المهداوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | القطب المالي للبيضاء يبرم شراكة مع مركز شنغهاي

القطب المالي للبيضاء يبرم شراكة مع مركز شنغهاي

القطب المالي للبيضاء يبرم شراكة مع مركز شنغهاي
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 23:15

أعلن القطب المالي للدار البيضاء عن توقيع بروتوكول اتفاق مع هيئة "Lujiazui" المالية، المؤسسة المكلفة بتطوير المنطقة المالية في شنغهاي.

ويتعلق الأمر بالشراكة الثانية الموقعة بين القطب المالي للدار البيضاء ومركز مالي صيني.

وقال مسؤولو القطب المالي للدار البيضاء، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "هذه الشراكة الجديدة تمثل محطة إضافية في توسيع شبكة التعاون للقطب المالي للدار البيضاء مع المراكز المالية العالمية الرئيسية. وتؤكد علاوة على ذلك على الأهمية التي توليها الصين للسوق الإفريقية وجاذبية القطب المالي للدار البيضاء كنقطة للولوج نحو فرص الاستثمار في القارة".

وأضاف البيان: "نسعى من وراء هذه المذكرة إلى إرساء أسس التعاون المستدام بين الطرفين، من خلال تطوير وتقاسم أفضل الممارسات والمعارف في مجال التمويل الأخضر والمستدام".

وتهدف مذكرة التفاهم، أيضا، إلى تسهيل تبادل المعلومات والخبرات. كما ترمي إلى تطوير تنظيم برامج التعليم والتكوين والبحث، بالإضافة إلى الأنشطة المشتركة للمنشورات وتبادل البعثات بين الطرفين.

يشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء وقع على مذكرة التفاهم الأولى في ماي 2018 مع المركز المالي لبيجين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.