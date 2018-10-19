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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تلغي رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته

الحكومة تلغي رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته

الحكومة تلغي رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 19:55

وافق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مرسوم يلغي رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته لصفر بالمائة.

ويلغي القرار الرسوم الجمركية على الواردات من القمح اللين ومشتقاته لصفر بالمائة استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على المستوى العالمي.

وسيمكن إلغاء الرسوم الجمركية من خفض سعر الخروج من الميناء إلى ما يقارب 260 درهما للقنطار، والتقليل بشكل ملحوظ من المضاربات من طرف المخزنين الحاليين للقمح الطري بالمغرب وتسهيل تسويق المنتوج المحلي، وسينعكس ايجابا على الاستهلاك الداخلي من القمح اللين ومشتقاته.

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