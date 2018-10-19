24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)

  2. عن الأمازيغية والأحزاب السياسية (5.00)

  3. العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس (5.00)

  4. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  5. أطباء مغاربة يفتحون عياداتهم لاستقبال ضحايا فاجعة "قطار بوقنادل"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية

الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية

الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:54

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه بالقصر الملكي بمراكش، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجدد جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب.

وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.

وهكذا، جدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.

وتم، في هذا الصدد، تكليف وزير الفلاحة من طرف صاحب الجلالة ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.