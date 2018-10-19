24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إشكالات "الإسلام المغربي" .. هكذا توافق الناس على روافد التدين
- الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال"
- الكاتب والسلطان .. صراع الأفكار والأشخاص
- الشرطة بين الأمس واليوم
- عن الأمازيغية والأحزاب السياسية
الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)
فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)
أطباء مغاربة يفتحون عياداتهم لاستقبال ضحايا فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)
- "مالية 2019" .. هذا ما يعد به العثماني لتحسين معيشة المغاربة - (90)
- المغرب يستدعي سفير العراق احتجاجاً على عرض فيلم ضد الصحراء - (62)
- القصة الكاملة لقطع رأس خمسيني والتنكيل بجثته في غابة بالمحمدية - (56)
- أطباء القطاع الخاص يطلبون الكرامة ومحاربة المشعوذين و"العشابة" - (54)
- صحيفة برتغالية ترشح كارلوس كيروش لتدريب المنتخب المغربي - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي ما يلي نص البلاغ:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه بالقصر الملكي بمراكش، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجدد جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب.
وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.
وهكذا، جدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.
وتم، في هذا الصدد، تكليف وزير الفلاحة من طرف صاحب الجلالة ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي".