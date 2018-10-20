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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو
هسبريس - و.م .ع
السبت 20 أكتوبر 2018 - 10:45

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0,25 في المائة مقابل الدولار وانخفض بـ 0,16 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة ما بين11 و17 أكتوبر.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم تتم خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 أكتوبر الجاري، أي عملية للبيع في سوق العملات.

وأشار المصدر إلى أن صافي الاحتياطات الدولية ظل مستقرا من أسبوع إلى آخر إلى حدود 12 أكتوبر في 223,7 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 1 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 74,3 مليار درهم، منها 72 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2,30 في المائة، فيما سجل متوسط حجم المبادلات 5 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 17 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 18 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 68 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أنه برسم الفترة ما بين 11 و 17 أكتوبر الجاري، سجل مؤشر (مازي) انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة ليصل انخفاضه منذ بداية السنة إلى 10 في المائة، موردا أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى الانخفاض المسجل في المؤشرات القطاعية للغاز والنفط ب 4 في المائة، والأبناك (ناقص 0,8 في المائة)، والعقار (ناقص 3,1 في المائة).

وفي المقابل، سجل مؤشر المباني ومواد البناء زيادة بـ 0,4 في المائة والفلاحة 0,2 في المائة.

وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، أوضح بنك المغرب أنه بلغ 356,7 مليون درهم مقابل 564,9 مليون درهم في الأسبوع السابق، مضيفا أن الحجم المتبادل في السوق المركزي بلغ 341,6 مليون درهم، مقابل 286,8 مليون درهم الأسبوع الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hamid السبت 20 أكتوبر 2018 - 10:56
المهم ما عمر الدرهم يطفرو .ايلا طلع مع الدولار يهبط قدام الاورو
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2 - وجدي السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:08
دائما اسمع هده الجملة.تمنيت يوما ان اسمع العكس اي الدرهم يرتفع امام اليورو وينخفض امام الدولار
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