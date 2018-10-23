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الرئيسية | مال وأعمال | رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات

رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات

رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:15

استثنت حكومة سعد الدين العثماني صغار الموظفين من قرار الزيادة في الأجور في مقترحها الذي تقدمت به إلى النقابات المركزية الكبرى الأكثر تمثيلية في الساحة النقابية المغربية.

ولقي المقترح الحكومي، الذي ينص على رفع أجور الموظفين بـ400 درهم على ثلاث مراحل، تمتد ما بين 2019 و2021، رفضا قاطعا من طرف بعض المركزيات النقابية.

هشام البابي، عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح في تصريح لهسبريس أن مقترح الزيادة الذي تقدم به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يرق إلى تطلعات الموظفين، ولا يستجيب للتحديات المعيشية التي تواجههم.

وأضاف البابي في التصريح ذاته: "هذا المبلغ لن يكون له أدنى تأثير على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، لكننا أعلنا أننا سنقبل بهذا القرار على علته، شرط تعميمه على جميع الفئات داخل المؤسسات الحكومية والعمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب القطاع الخاص".

وشدد المسؤول النقابي على أن الوضع المادي والاجتماعي لصغار الموظفين ضعيف جدا ولا تساير أجورهم الشهرية الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يطال كافة المواد الاستهلاكية والخدمات ومصاريف السكن والتدريس.

وقال هشام البابي: "في اعتقادنا المتواضع أن الأجر الذي يمكن أن يحفظ كرامة الموظف الصغير هو 6.000 درهم على الأقل، وبالتالي تبرز للعيان الهوة السحيقة بين متطلبات العيش والمقترح الذي تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة".

من جهته أعلن "الاتحاد المغربي للشغل" أن "العرض لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الاقتراح الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها النقابة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي".

ولم يتضمن العرض الحكومي، وفق الاتحاد المغربي للشغل، الرفع من الحد الأدنى للأجور، كما يقصي فئة مهمة من الموظفين.

وطالبت المركزية النقابية بضرورة تحسين العرض الحكومي، حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين، في إطار مراقبة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عوض المقاربات المحاسباتية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:31
أكفس حكومة ف تاريخ المغربي
حكومة لاتفهم ف تسيير شؤون العباد
مخاصمين على فرق ديال 200dh ماشي ضحك على طبقة العاملة.
أنا مبغيش زيادة
أريد نقص ف ثمن كازوال. نقص ف ثمن التعليم الخصوصي .نقص ف ثمن المصحات ؤ الأدوية نقص ف ثمن المواد الغدائية. ؤ كل عامل غيوفر 30% من الأجرة
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35
2 - moh الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:34
وأين الزيادة للمتقاعد ولا احد يتكلم عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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34
3 - بسيط الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:34
ياريت غير شي فدان فلاحي نحقق به اكتفاء ذاتي من الغذاء كما عاشو جدودنا القدام، ؤ خذوا المدينة بوظائفها بشوارعها بمدارسها بمستشفياتها بمقاهيها و سياراتها ...
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25
4 - مغاربة الیوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:36
حکومة فاشلة من جمیع الجوانب.فساد مالی ، إداری ، سیاسی ،اقتصادی. حتی الجالیة المغربیة اصبحت ساخطة. وزارة النقل فی المغرب لا ترد علی القنصلیات فیما یخص طلبات تغییر رخصة السیاقة حتی اصبحت الدول الاوروبیة تشکک فی مغربیتهم وهل فعلا ینتمون الی هذا البلد الغریب. متماطلون و خونة غلبت علیکم المحسوبیة والزبونیة.قوموا بعملکم بالله علیکم.
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14
5 - mido الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:37
هب هده الحكومة ستدفع شيئا من جيب أبيها ؟هل يحسون بالمواطنين؟ هل نسيت يوم تباكيهم حول تقاعد البرلمانيين أم هم مواطنون ونحن اشباح؟لماذا كل الحكومات لا تفهمنا؟ هل حكومتنا مسيرة ؟
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10
6 - عبد العزيز الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 07:40
ما عندهم ما يديرو بها . اصلا غير معمرين عليكم البلاد و صافي و مضايقينكم في الاكسجين . حيدو ليهم حتى ديك المانضة لي تيشدو و خليهم على الضص النيت
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