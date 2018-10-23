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الرئيسية | مال وأعمال | بنشعبون: تراجع هبات الخليج يرفع عجز خزينة المملكة إلى 3.8%

بنشعبون: تراجع هبات الخليج يرفع عجز خزينة المملكة إلى 3.8%

بنشعبون: تراجع هبات الخليج يرفع عجز خزينة المملكة إلى 3.8%
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:30

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام مجلسي البرلمان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الاثنين، عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 والإكراهات الخارجية والداخلية التي تحكمت في إعداده.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه، أن هذه الإكراهات تتمثل أساسا في ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، حيث سجلت زيادة بما يناهز 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو الأمر المرتقب أن ينعكس على نفقات المقاصة المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم؛ ما يعني 5 ملايير إضافية مقارنة مع اعتمادات 2018.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تراجع موارد دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثر أيضا على عجز الخزينة لسنة 2018، ليرتفع إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 3 في المائة المتوقعة في القانون المالي، مع العلم أن العجز بلغ سنة 2017 نسبة 3.6 في المائة.

ووفقا للمعطيات التي قدمها بنشعبون، فإن المنح التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي يرتقب أن تتراجع إلى 2 مليار درهم العام المقبل، بدل 4.8 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ2.8 مليار درهم.

ومنذ إحداث الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب مع دول الخليج سنة 2013، ناهز المتوسط السنوي للموارد التي تقدمها هذه الدول إلى الحكومة 10 ملايير درهم، وقال بنشعبون إن "هذا الدعم يعتبر عاملا أساسيا للتحكم في عجز ميزانية البلاد".

من جهة ثانية، أشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية المقبل يغلب عليه التوجه الاجتماعي والتضامني، لافتا إلى أنه تم تخصيص 7 ملايير درهم في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، خصوصا التعليم والصحة، تفعيلا للتوجهات الملكية في هذا الصدد.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ كتلة الأجور برسم التطور السنوي 3.3 مليارات درهم، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايير درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، وخاصة تنزيل الجهوية، وإصلاح العدل، وإصلاح التقاعد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

"سينتج عن كل هذه الاكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة"، يقول بنشعبون، الذي أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة للرفع من مواردها المالية وتجنب الوقوع في الأزمة.

ومن بين الحلول التي لجأت إليها الحكومة، إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، وهو الإجراء الذي سيمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال السنتين المقبلتين. كما قامت الحكومة بمراجعة استراتيجيات مساهمة الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتابع بنشعبون أنه سيتم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بالسجائر، عبر زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل 1000 سيجارة، وللضغط الضريبي من 53.6 في المائة إلى 58 في المائة، وهو ما سيمكن الدولة من موارد مالية تقدر بـ1.2 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - دم الشعب الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:51
متخافوش من الهبات حتى نتوما شحال فيكم راه أي مغربي دابا يمشي الخليج يطلب الهبات ويقول #راه-مسيفطني-عندك-جطو !
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4
2 - Aziz Canada الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:53
يهل جدا تعويص هبات الخليج:
تقليص عدد الوزراء والوزارات
الغاء مجلس المستشارين وميزانيته
تقليص ميزانية القصر
وهكذا سيتم تغطية العجز. الواحد هو لي يكون راسو ويعتمد عليه ومايبقاش يسعى
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10
3 - Moussa الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:54
I see some really nice cars in this picture, and I wonder how can they budget for that in the midst of all the increasing deficits!!!!the nice cars of course is just one small example of the big Mis management in spending.
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4 - لا إله إلا الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:57
ههههه.واعرة هادي .هبات الخليج أين تذهب.و من يستفيد منها ؟و في ماذا تنفق.؟ياك المحروقات طلعات
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5 - عبو الريح الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:58
تراجع هبات الخليج ونسيتي تزايد نهبات الداخل. مسئولين ديال أخر الزمان.
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6 - والصراحة انا بعدا ما فهمت والو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:58
ياك المغرب عندو ثروات هائلة لا تعد ولا تحصى وفين هما فلوس الثروات ???
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7 - كتكوت الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:58
آودي، و الله مابقيت فاهم شي لعبة فالمغرب، بنادم موجود، و مصادر الثروة موجودة و عايشين على الجقير.
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8 - مغترب الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 00:59
واش حنا ديما غدين نبقاو مقابلين السعاية جوح بحور الفسفاط السمك السياحة والريع ديال خدام الدولة زدوهم الحلوة ديال النوام و حتى حاجة مباينة باقي خاصنا الضريبة على شعب لي ريبو ليهم براركهم او هجرتوهم، الحل هو ترجعو فلوس بناما وقطع مع تعويضات النوام اسخلاص الضرائب من الشركات الكبيرة ديال خدام الدولة وكل المغارية يعيشو بخير بتقاسم الثروة المنهوبة.
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9 - Hassan الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:02
بنشعبون انت ادرى واحد بالملايير التي تخرج من البلاد وتضر العباد..وليس الفتات الدى ياتي من دول الخليج
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10 - مراد الشركي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:03
الدول التي تعتمد على الإعانات والمساعدات الخارجية لا تستحق لقب دولة .
هل يعقل أن ميزانية دولة بل مملكة أن تبنى على اساس مساعدات وهبات خارجية
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11 - yassine الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:03
و الله هتبقاوفي البرلمانين مساكن نقصات لهم في المرمطة أم الشعب أصلا لا يستفيذ أي شي من هذه الهبة و لا في ثرواة البلاد دعوا الشعب في حالوا يقلب على قوتوا اليومي وبحثوا لنا عن مواضع و عن حلول أكثر قربا لنا
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12 - مرحبا الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:06
عجز لم يمنع من دفع التقاعد لنوام الشعب فالبرلمان.
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13 - Ziryab الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:10
من يرهن اقتصده بأموال الصدقات، و ميزانيته بمزاجية حكام الخليج، لا يستحق أن يتحمل المسؤولية فهو عديم الغيرة على كرامة وطنه. و بالتلي ليس جديرا بالثقة.
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